قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الأهلى يطرق أبواب أوروبا.. أندية إنجليزية وإسكتلندية تستهدف ضم الجوكر
ساديو ماني يعتزل دوليا: ضحيت بكل شيء من أجل السنغال.. وسأواصل خدمة وطني
ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟.. أمين الإفتاء يوضح سر الاستعانة بها
غارات جوية وقصف مدفعي .. تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
ترامب يكشف «وصيته العسكرية»: إذا اغتالتني إيران فاقصفوها بلا رحمة
برلماني: العالم شاهد إنجاز منتخب مصر.. والعلمين قدمت نفسها كمدينة تضاهي أكبر الوجهات العالمية
عماد الدين حسين: الفراعنة كسبوا احترام العالم.. والإنجاز التاريخي كشف قوة الكرة المصرية
نزل 580 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن| تفاصيل
درس قاس من ياسمين عز لحارس المغرب بونو على الهواء
مصر للطيران تحتفي بالفراعنة خلال رحلة العودة من أمريكا
ترامب يعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران ويهدد باستئناف التصعيد العسكري
ترامب: لقد تركت تعليمات حال نجحت إيران في اغتيالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسطورة إسبانيا يفاجئ الجميع: مصر كانت الأقرب للفوز على الأرجنتين لولا القرارات التحكيمية

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أشاد الإسباني رافا بينيتيز، المدير الفني السابق لعدد من كبار الأندية الأوروبية، بالأداء الذي قدمه منتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة ظهروا بشخصية واضحة وكانوا قريبين من تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين.

وقال بينيتيز في تصريحات صحفية: "أعجبني المنتخب المصري أيضًا، فقد لعب بأفكار واضحة، وعرف تمامًا ما الذي يجب عليه فعله."

وأضاف: "صحيح أن الأرجنتين صنعت فرصًا للتسجيل، لكن مصر كانت قادرة على حسم المباراة لصالحها لو جرى التعامل مع اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل بطريقة مختلفة."

وتأتي إشادة بينيتيز بعد المشاركة التاريخية التي قدمها منتخب مصر في مونديال 2026، حيث نجح الفراعنة في بلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخهم، قبل أن يودعوا البطولة عقب خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في لقاء شهد جدلًا تحكيميًا واسعًا.

وكانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري ورسمي كبير، بعدما وصلت إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، عقب انتهاء المشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في كأس العالم 2026.

وأنهى منتخب مصر مشاركته في البطولة، التي أقيمت للمرة الأولى بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما قدم مستويات مميزة حظيت بإشادة واسعة من نجوم وخبراء كرة القدم حول العالم، رغم الخروج من دور الـ16.

منتخب مصر كاس العالم الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

الزمالك

كواليس خلافات مجلس الزمالك حول شركة الكرة.. وسر انسحاب سليمان من الاجتماع

ترشيحاتنا

إصابة عدد من الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق بقطاع غزة

إصابة عدد من الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق بقطاع غزة

وزير الخارجية الروسي يختتم جولته الإفريقية بزيارة بوروندي لبحث تعزيز التعاون وقضايا القارة

وزير الخارجية الروسي يختتم جولته الإفريقية بزيارة بوروندي لبحث تعزيز التعاون وقضايا القارة

وزير الخارجية الروسي يختتم جولته الإفريقية بزيارة بوروندي لبحث تعزيز التعاون وقضايا القارة

وزير الخارجية الروسي يختتم جولته الإفريقية بزيارة بوروندي لبحث تعزيز التعاون وقضايا القارة

بالصور

هل تناول منتجات الحبة الكاملة صحي للجسم؟.. اكتشف فوائد مذهلة

فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكرا.. هل العقم لدى النساء وراثي؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عمر الشريف.. ذكرى رحيل نجم مصري حفر اسمه في السينما العالمية

عمر الشريف
عمر الشريف
عمر الشريف

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد