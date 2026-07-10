أسطورة إسبانيا يفاجئ الجميع: مصر كانت الأقرب للفوز على الأرجنتين لولا القرارات التحكيمية

أشاد الإسباني رافا بينيتيز، المدير الفني السابق لعدد من كبار الأندية الأوروبية، بالأداء الذي قدمه منتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة ظهروا بشخصية واضحة وكانوا قريبين من تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين.

وقال بينيتيز في تصريحات صحفية: "أعجبني المنتخب المصري أيضًا، فقد لعب بأفكار واضحة، وعرف تمامًا ما الذي يجب عليه فعله."

وأضاف: "صحيح أن الأرجنتين صنعت فرصًا للتسجيل، لكن مصر كانت قادرة على حسم المباراة لصالحها لو جرى التعامل مع اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل بطريقة مختلفة."

وتأتي إشادة بينيتيز بعد المشاركة التاريخية التي قدمها منتخب مصر في مونديال 2026، حيث نجح الفراعنة في بلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخهم، قبل أن يودعوا البطولة عقب خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في لقاء شهد جدلًا تحكيميًا واسعًا.

وكانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري ورسمي كبير، بعدما وصلت إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، عقب انتهاء المشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في كأس العالم 2026.

وأنهى منتخب مصر مشاركته في البطولة، التي أقيمت للمرة الأولى بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما قدم مستويات مميزة حظيت بإشادة واسعة من نجوم وخبراء كرة القدم حول العالم، رغم الخروج من دور الـ16.