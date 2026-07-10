سهير جودة: العلم المصري يزين سماء العلمين.. وما تحقق أكبر من مجرد انتصار

احتفت الإعلامية سهير جودة بعودة بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن عقب المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، مؤكدة أن ما حققه الفراعنة تجاوز حدود النتائج، بعدما نجحوا في توحيد المصريين والعرب خلف حلم واحد.

وكتبت سهير جودة عبر حسابها على "فيسبوك": "العلم المصري يزين سماء مدينة العلمين احتفالًا بوصول المنتخب الوطني"، مضيفة: "ليست كل الانتصارات تُقاس بعدد الأهداف، بل بعدد القلوب التي توحدت خلف حلم واحد."

وأضافت: "شكرًا لكرة القدم التي منحتنا لحظة جمعت ملايين المصريين والعرب على فرحة واحدة، وأعادت إلينا الإحساس بأن النجاح حين يكون باسم الوطن يصبح فرحة للجميع، فالفرح عندما نتقاسمه يكبر، والحلم عندما تؤمن به أمة يصبح أقرب إلى الحقيقة."

وتابعت: "مصر لم تقدم كرة قدم فقط، بل قدمت صورة لوطن ألهم الجميع، ومرآة رأينا فيها وجهًا عربيًا يبتسم بثقة، ويصفق للأمل، ويؤمن أن الأحلام الكبيرة تستحق أن تُعاش."

وكانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري ورسمي كبير، بعدما حقق المنتخب إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع البطولة عقب خسارة مثيرة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

ووصلت طائرة المنتخب الوطني إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، فيما يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في المونديال.

واختتم منتخب مصر مشاركته في كأس العالم 2026، التي أقيمت بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما قدم مستويات مميزة نالت إشادة واسعة، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.