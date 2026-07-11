قرعة الدوري الممتاز تنتظر الحسم بعد جلسة اتحاد الكرة مع حسام حسن



تترقب الأندية المصرية الإعلان الرسمي عن موعد إجراء قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز، في ظل استعدادات مكثفة من جانب رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات انطلاق المسابقة.



وكشف مصدر مطلع أن الإعلان عن موعد القرعة لن يتم إلا بعد انتهاء الجلسة المنتظرة التي ستجمع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بمسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث ستناقش خلالها العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالفترة المقبلة.

برنامج المنتخب يحدد موعد القرعة

وأوضح المصدر أن الاجتماع المرتقب سيشهد استعراض البرنامج الكامل للمنتخب الوطني، بما يتضمن مواعيد المعسكرات المقبلة وخطة الإعداد لخوض منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا، إلى جانب التنسيق بشأن الأجندة الدولية بما يضمن عدم تعارضها مع جدول بطولة الدوري.



وأضاف أن تحديد مواعيد المنتخب بشكل نهائي يعد خطوة أساسية قبل اعتماد جدول المسابقة المحلية والإعلان عن موعد سحب القرعة، بما يحقق الانسجام بين ارتباطات المنتخب والأندية.

تنسيق كامل بين الرابطة واتحاد الكرة



وأشار المصدر إلى وجود تنسيق مستمر بين رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم للإشراف على مراسم قرعة الدوري الممتاز في نسخته الجديدة، بما يضمن خروجها بصورة تنظيمية تليق بالبطولة.



وأكد أن الجانبين يعملان بشكل مشترك على الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد، سواء فيما يتعلق بالجدول أو الجوانب التنظيمية والفنية.



ضوابط جديدة قبل انطلاق الموسم



واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن رابطة الأندية ستنسق مع اتحاد الكرة لاعتماد الضوابط المنظمة للموسم الجديد، قبل إرسالها رسميًا إلى جميع الأندية المشاركة، حتى تكون الصورة واضحة للجميع قبل انطلاق المنافسات، بما يسهم في تنظيم البطولة وتفادي أي أزمات أو تعارض في المواعيد خلال الموسم.