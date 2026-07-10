ضبط صاحب مكتب استيراد تعدى على مالك مطعم في بورسعيد

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالسب والضرب ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب "دون حدوث ثمة إصابات" وإحداث تلفيات بالمطعم ملكه وهاتفه المحمول.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه مالك "مكتب إستيراد ، ومطعم " مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لوجود خلافات سابقة بينهما حول نشاطهما التجارى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.