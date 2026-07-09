أقارب زوجها.. الداخلية تكشف تفاصيل التعد.ي على صانعة محتوى بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولهم بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلالهم صاحبة الحساب من قيام والدة وخال زوجها بالتعدي عليها بالسب والضرب بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (صاحبة الحساب " صانعة محتوى" ، زوجها "سبق ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما خلال شهر إبريل الماضى لنشرهما مقاطع فيديو تتضمن محتوى غير أخلاقي) ، وطرف ثان : (والدة وخال زوجها) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات أسرية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب باستخدام "عصا خشبية" كانت بحوزة الطرف الثانى دون حدوث إصابات.





أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشاد الطرف الثانى ضبط (العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .





