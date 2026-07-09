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دبلوماسية منع التصعيد.. وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيريه العماني والتركي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دبلوماسية منع التصعيد.. وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيريه العماني والتركي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
القسم الخارجي
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أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه العماني بدر بوسعيدي والتركي هاكان فيدان.

وناقش زراء خارجية إيران وعُمان وتركيا آخر التطورات الإقليمية ومنها الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز.

وأكد عراقجي ونظيراه العماني والتركي أكدوا ضرورة استخدام القنوات الدبلوماسية لمنع التصعيد.

يأتي ذلك بعد استئناف الجيش الأمريكي هجماته على إيران التي ردت على هذه الضربات بشن هجمات على الكويت والبحرين والأردن.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، إطلاق عشرة صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن.

وأوضح الحرس الثوري أن الهدف كان قاعدة الأزرق العسكرية شمال الأردن، والمعروفة أيضاً باسم قاعدة موفق السلطي الجوية. 

وقد عزز الجيش الأمريكي وجوده العسكري فيها بشكل كبير خلال الصراع مع إيران.

وقال الحرس الثوري: "إذا كرر الجيش الأمريكي عدوانه، فلن تسلم القواعد الأمريكية الأخرى في المنطقة من قصف مكثف".

دبلوماسية منع التصعيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدر بوسعيدي

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