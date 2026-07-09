إيران تطلق تحذيرا ناريا: أي تدخل أمريكي جديد في هرمز سيواجه بـ"رد ساحق"

أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن الهجمات الأمريكية على إيران وتدخلها في تحويل مسار الملاحة عبر مضيق هرمز يعرقلان إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي تدريجياً، ويعرضان مصالح الدول المستفيدة منه للخطر.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن طاقة العبور تحت إشراف إيران قد تعافت إلى نحو 50% من مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوعين الماضيين، وأن توسيع طاقة العبور يقتصر على السفن الحاصلة على تصاريح استخدام الطرق التي تحددها إيران.

وحذروا من أن أي تدخل أمريكي إضافي سيُقابل بردٍّ ساحق.

أفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الخميس بمقتل 3 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني في غارات أمريكية على البلاد.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن القيادة المركزية الأمريكية القول بأن الجيش الأمريكي نفذ غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين.