قادمة من إيران.. الجيش الأردني يُسقط 8 صواريخ

نجحت أنظمة الدفاع الجوي الأردنية في إعتراض وإسقاط ، 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية وذلك بحسب ما صرح به مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وبيّن المصدر أن عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

كما أكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وتعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.