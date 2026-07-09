دفاع المتهمين في قضية سارة خليفة يطلبون رد هيئة المحكمة.. والمتهمون: «عايزين نكمل معاك يا ريس»

شهدت جلسة محاكمة المتهمة سارة خليفة و27 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا «تصنيع المخدرات»، أمام محكمة جنايات القاهرة، تطورًا جديدًا بعدما تقدم دفاع المتهمين بطلب لرد هيئة المحكمة، مع تأجيل نظر الدعوى لحين الفصل في الطلب والاطلاع على أوراق القضية.

وخلال الجلسة، تمسك الدفاع بطلبه، مؤكدًا ضرورة تمكينه من الاطلاع الكامل على أوراق الدعوى قبل استكمال إجراءات المحاكمة.

في المقابل، أبدى عدد من المتهمين اعتراضهم على طلب رد هيئة المحكمة، حيث خاطبوا رئيس الدائرة من داخل قفص الاتهام قائلين: «إحنا عايزين نكمل معاك يا ريس»، في إشارة إلى رغبتهم في استمرار نظر القضية أمام الهيئة الحالية.

وأثبتت المحكمة ما دار بالجلسة، واتخذت الإجراءات القانونية المقررة بشأن الطلب المقدم من الدفاع، وفقًا لأحكام القانون.