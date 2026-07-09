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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يقترب من إنهاء كابوس فيفا.. 3 قضايا تفصل الأبيض عن فك القيد

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من إنهاء أزمة إيقاف القيد، بعدما قطع شوطا كبيرا في تسوية القضايا المرفوعة ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليصبح على أعتاب إغلاق الملف بالكامل قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقا لآخر تحديث على موقع "فيفا"، تقلص عدد القضايا المسجلة ضد الزمالك إلى 10 قضايا فقط، من بينها عقوبة الإيقاف التأديبي بعد نجاح النادي في إنهاء عدد كبير من النزاعات خلال الفترة الماضية.

اتفاقات تنهي أغلب القضايا

توصل مسؤولو الزمالك إلى اتفاقات مع عدد من اللاعبين والمدربين السابقين بالإضافة إلى بعض الأندية صاحبة المستحقات المالية وذلك من أجل تسوية الملفات العالقة وسداد المستحقات المستحقة عليهم.

وأسهمت هذه التحركات في إنهاء معظم القضايا بينما ينتظر النادي رفعها رسميا من موقع "فيفا" عقب استكمال الإجراءات الإدارية، كما حدث مع عدد من الملفات التي أغلقت مؤخرا.

3 ملفات لا تزال مفتوحة

رغم التقدم الكبير في المفاوضات لا تزال هناك ثلاث قضايا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها حتى الآن ويواصل مسؤولو الزمالك التفاوض مع أطرافها للوصول إلى تسوية.

وتتمثل هذه القضايا في:

مستحقات اللاعب السنغالي إبراهيما نداي.

مستحقات نادي أولكساندريا الأوكراني الخاصة بصفقة اللاعب بيزيرا.

مستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي المتعلقة بصفقة عبد الحميد معالي.

3 ملايين دولار تفصل الزمالك عن فك القيد

تقدر قيمة المستحقات الخاصة بالقضايا الثلاث المتبقية بنحو 3 ملايين دولار، موزعة كالتالي:

1.7 مليون دولار لصالح إبراهيما نداي.

1.1 مليون يورو لصالح نادي أولكساندريا الأوكراني.

200 ألف دولار لصالح نادي اتحاد طنجة المغربي.

انفراجة مرتقبة

ويأمل مسؤولو الزمالك في إنهاء المفاوضات الخاصة بالملفات المتبقية خلال الفترة المقبلة تمهيدا لرفع عقوبة إيقاف القيد بشكل نهائي بما يسمح للنادي بقيد صفقاته الجديدة ودعم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل في ظل رغبة الإدارة في إغلاق هذا الملف الذي ألقى بظلاله على النادي خلال الفترة الماضية.

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