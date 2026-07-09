الدولار بـ 49.77 جنيه.. أسعار العملات رسميا في مصر ختام الخميس

ارتفعت أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر علي مدار تعاملات اليوم، وخلال السطور التالية نرصد حركة شراء وبيع العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 9 يوليو 2026:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 9 يوليو 2026:

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9 يوليو 2026:

سعرالشراء:161.29جنيه.

سعر البيع: 161.67 جنيه.

صعد سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 9 يوليو 2026:

سعر الشراء:13.22جنيه.

سعر البيع: 13.24جنيه.

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9 يوليو 2026:

سعر الشراء:13.51جنيه.

سعر البيع: 13.54جنيه.

بلغ سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9 يوليو 2026:

سعر الشراء:13.61جنيه.

سعر البيع: 13.65جنيه.

وصل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9 يوليو 2026:

سعر الشراء:69.90 جنيه.

سعر البيع: 70.29جنيه.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 9 يوليو 2026:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9 يوليو 2026:

سعر الشراء:49.63 جنيه.

سعر البيع: 49.77 جنيه.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9 يوليو 2026:

سعر الشراء:56.72 جنيه.

سعر البيع: 56.84 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9 يوليو 2026:

سعر الشراء:66.47 جنيه.

سعر البيع: 66.62 جنيه.

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9 يوليو 2026:

سعر الشراء:61.45 جنيه.

سعر البيع: 61.59 جنيه.

وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9 يوليو 2026:

سعر الشراء:7.30جنيه.

سعر البيع: 7.32جنيه.

بلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 9 يوليو 2026:

سعر الشراء:30.55 جنيه.

سعر البيع: 30.61 جنيه.