اعرف بكام| أسعار العملات أمام الجنيه المصري.. والدولار يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال بداية تعاملات اليوم، الخميس، وسط استمرار الهدوء في سوق النقد المحلية، وترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط، التي تعد من أبرز المؤثرات على أسواق المال والعملات.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب على العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي، بالتزامن مع متابعة الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة.

أسعار أبرز العملات اليوم وفقًا لما رصده “صباح البلد”

سجل الدولار الأمريكي 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

كما سجل اليورو الأوروبي 56.55 جنيه للشراء و56.72 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 66.16 جنيه للشراء و66.36 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بالعملات العربية، سجل الريال السعودي 13.20 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 161.05 جنيه للشراء و161.55 جنيه للبيع، ليظل صاحب أعلى قيمة بين العملات المتداولة أمام الجنيه المصري.

ما الذي يحرك أسعار العملات؟

تعتمد أسعار صرف العملات على مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها حجم العرض والطلب، والسياسة النقدية للبنك المركزي، ومستويات الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، فضلاً عن تطورات التجارة الخارجية وأسعار الفائدة العالمية.

كما تلعب الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية العالمية دورًا مؤثرًا في حركة العملات، خاصة مع ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية الكبرى.

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية يلفت أنظار الأسواق

وفي تطور عالمي، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 3 ملايين برميل، وهو ما يشير إلى زيادة المعروض في الأسواق الأمريكية، الأمر الذي قد ينعكس على تحركات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللون أن بيانات المخزونات تعد من المؤشرات المهمة التي يراقبها المستثمرون، نظرًا لتأثيرها على أسعار الطاقة، كما قد تنعكس بصورة غير مباشرة على أداء الدولار الأمريكي واتجاهات الأسواق المالية العالمية.

ترقب لتحركات الأسواق خلال الفترة المقبلة

وتتجه أنظار المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها خلال الأيام المقبلة، خاصة المتعلقة بالتضخم الأمريكي والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لما لها من تأثير مباشر على أسعار العملات وأسواق الذهب والنفط، وسط توقعات باستمرار التحركات المحدودة في سوق الصرف ما لم تطرأ متغيرات اقتصادية جديدة.