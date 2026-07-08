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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب التوترات الإقليمية.. عدد السياح في الأردن يتراجع لـ2.55 مليون خلال أول 5 أشهر من عام 2026

بسبب التوترات الإقليمية.. عدد السياح في الأردن يتراجع لـ2.55 مليون خلال أول 5 أشهر من عام 2026
بسبب التوترات الإقليمية.. عدد السياح في الأردن يتراجع لـ2.55 مليون خلال أول 5 أشهر من عام 2026
أ ش أ

تراجع عدد زوار الأردن خلال أول 5 أشهر من عام 2026 بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار الأردنية، وذلك وسط تأثر القطاع بالتوترات الإقليمية.

وبلغ إجمالي عدد الزوار نحو 2.547 مليون زائر مقابل 2.696 مليون خلال الفترة نفسها من 2025 بانخفاض يقارب 149 ألف زائر.

وسجلت سياحة المبيت أكبر تراجع، إذ انخفض عدد السياح إلى 2.054 مليون مقارنة بـ2.233 مليون بانخفاض بلغ 8%.

وفي المقابل، ارتفع عدد زوار اليوم الواحد بنسبة 6.4% ليصل إلى 492.6 ألف زائر مقابل 462.7 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع مسؤولون وممثلون لقطاع السياحة هذا التراجع إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي أثرت على حركة السفر، وأدت إلى تأجيل بعض شركات الطيران رحلاتها إلى الأردن، ما انعكس على تدفقات السياح.

من جانبهم.. طالب العاملون في القطاع بتكثيف الحملات الترويجية، وإعادة تشغيل رحلات الطيران منخفض التكاليف، إلى جانب فتح أسواق سياحية جديدة خاصة في أوروبا الشرقية وأفريقيا، لتعويض التراجع واستعادة معدلات النمو.

ورغم التراجع الحالي، تشير البيانات إلى أن الأردن استقبل خلال عام 2025 أكثر من 7 ملايين زائر بزيادة 15.3% على أساس سنوي، فيما بلغ الدخل السياحي 7.8 مليار دولار، محققًا نموًا بنسبة 7.6% مقارنة بعام 2024.

وزارة السياحة والآثار الأردنية تأثر القطاع بالتوترات الإقليمية تدفقات السياح

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