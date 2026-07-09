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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

العميد عامل حرقان.. غليان في الإعلام الإسرائيلي بعد تجديد عقد حسام حسن وإنجاز المونديال

حسام حسن
حسام حسن
أمينة الدسوقي

لم يكن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتجديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن حتى عام 2030 مجرد خطوة فنية لضمان استقرار الجهاز الفني، بل تحول إلى قضية أثارت اهتمام وسائل إعلام إسرائيلية، التي ربطت بين قرار التجديد والمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية التي أعلنها "العميد" خلال بطولة كأس العالم 2026.

وجاء إعلان التجديد بعد قيادة حسام حسن المنتخب المصري لتحقيق أفضل مشاركة في تاريخه بالمونديال، بعدما نجح في تجاوز دور المجموعات لأول مرة، وحقق أول انتصار لمصر في كأس العالم، قبل أن يواصل مشواره إلى الأدوار الإقصائية.

حسام حسن

الإعلام الإسرائيلي يربط بين التجديد ومواقف حسام حسن

صحيفة "إسرائيل هيوم" اعتبرت أن قرار الاتحاد المصري يمثل دعماً كاملاً للمدير الفني، مشيرة إلى أن مواقفه المؤيدة لفلسطين خلال البطولة أثارت انتقادات داخل إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن حسام حسن دخل في مشادات مع مشجعين رفعوا أعلام إسرائيل، كما أثارت تصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأرجنتين اهتماماً واسعاً، بعدما أكد أن معاناة الشعب الفلسطيني تمثل قضية إنسانية تستوجب تحرك المجتمع الدولي.

اتحاد الكرة: التجديد مكافأة لإنجاز تاريخي

في المقابل، أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن تمديد عقد حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن يأتي في إطار استكمال المشروع الفني للمنتخب الوطني، والبناء على النتائج التاريخية التي تحققت خلال كأس العالم.

وأكد رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة أن مجلس الإدارة يدعم استمرار الجهاز الفني لتحقيق مزيد من النجاحات خلال السنوات المقبلة، فيما كشف عضو مجلس الإدارة مصطفى أبو زهرة أن العقد الجديد سيمتد حتى عام 2030.

علم فلسطين يتحول إلى أيقونة في المونديال

بدأت القصة عقب فوز المنتخب المصري على أستراليا والتأهل إلى دور الـ16، عندما احتفل حسام حسن حاملاً العلمين المصري والفلسطيني داخل أرض الملعب، في مشهد لقي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكتف المدير الفني بالاحتفال، بل أهدى الانتصار إلى الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن رسالته جاءت من منطلق إنساني، وأن الرياضة تمتلك قوة ناعمة قادرة على لفت أنظار العالم إلى معاناة المدنيين.

إشادة فلسطينية ورسالة من قلب غزة

الموقف حظي بتقدير رسمي من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الذي وجه رسالة شكر إلى حسام حسن، مؤكداً أن رفع العلم الفلسطيني يعكس أصالة الموقف ودعم القضية الفلسطينية.

وامتد صدى المشهد إلى قطاع غزة، حيث رسم الفنان الفلسطيني مجد المدهون لوحة لحسام حسن وسط أنقاض القطاع، وأهداها إليه تعبيراً عن الامتنان، في صورة لاقت انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل.

تصريحات إنسانية أثارت تفاعلاً واسعاً

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الأرجنتين، شدد حسام حسن على أن حديثه بشأن فلسطين لا يحمل أبعاداً سياسية، بل ينطلق من اعتبارات إنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لتخفيف معاناة المدنيين، ومؤكداً أن رفعه للعلم الفلسطيني كان رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني.

حسام حسن

بين الإنجاز الرياضي والرسائل الإنسانية

وبينما يرى الاتحاد المصري أن تجديد عقد حسام حسن هو تتويج لإنجاز فني غير مسبوق في تاريخ الكرة المصرية، لا تزال مواقفه الإنسانية تجاه القضية الفلسطينية تثير تفاعلات متباينة خارج الملعب، لتؤكد أن كأس العالم 2026 لم يكن مجرد بطولة رياضية، بل منصة امتزجت فيها كرة القدم بالرسائل التي تجاوزت حدود المستطيل الأخضر.

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