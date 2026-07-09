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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد صالح: نرفع القبعة لحسام حسن.. ومنتخب مصر كان يستحق ربع نهائي المونديال

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

وجه أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، التحية للتوأم حسام وإبراهيم حسن على نجاح معسكر منتخب مصر في أمريكا خلال المشاركة في كأس العالم.

منتخب مصر 

قال أحمد صالح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، معسكر منتخب مصر في كأس العالم كان يسوده الانضباط والالتزام، وهو ما ساعد حسام حسن على التركيز في العمل الفني فقط لا غير.

وشدد أحمد صالح، على أن تصريحات حسام حسن قبل وعقب مواجهة الأرجنتين عبرت عن ما يشعر به كل مصري وعربي، وتحدث بلسان الشعب المصري جميعا، ونرفع له القبعة على حديثه بجرأة.

وأضاف، كرة القدم نجحت في تجميع الشعوب العربية حول هدف واحد، والجميع كان يهتم ويهتف باسم منتخب مصر وليس المصريين فقط.

وأتم أحمد صالح تصريحاته قائلًا، منتخب مصر كان يستحق التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس العالم على حساب الأرجنتين.

حسام حسن منتخب مصر أحمد صالح

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