قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشاهد مثيرة من إيران.. الدفاعات الجوية تدمر مسيرة أمريكية متطورة | شاهد
الآن على صدى البلد|نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات
ضربة موجعة لطهران.. مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في غارات أمريكية
أسعار الحديد محليا وعالميا يوم الخميس 9-7-2026
أشرف زكي لصدى البلد: أحمد السبكي أكد لي أنه كان يمزح ولم يقصد الإساءة لياسر جلال.. وكلنا عيلة واحدة (خاص )
بشهادة روسية.. مصر تشهد سابقة تاريخية في قطاع الطاقة لم تحدث في أي دولة من قبل
570 دولارا كل دقيقة.. كيف حول كريستيانو رونالدو اسمه إلى إمبراطورية؟
بعد استغاثة مواطن.. القبض على شخص مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية
عودة أشهر الصناعات المصرية.. موعد إطلاق أول سيارة ملاكي من النصر للسيارات
هل الحر يجعلك أكثر عصبية؟.. أسباب تقلب المزاج في الصيف و8 طرق للتغلب عليها
توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..رئيس الوزراء يشهد تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية
مصر تدين الهجمات الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نتائج امتحانات مسابقتي معلم مساعد للدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية| الرابط

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقتي شغل وظيفة معلم مساعد مادتي "الدراسات الاجتماعية" و"اللغة الإنجليزية" من العاملين المستعان بهم للعمل بالحصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي، ورقم التقديم، عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي:
https://jobs.caoa.gov.eg
 

كما أعلن الجهاز فتح باب التظلمات على نتائج الامتحان الإلكتروني اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعين، وفقا للضوابط والاجراءات المقررة بهذا الشأن، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.

وظيفة معلم مساعد الدراسات الاجتماعية اللغة الإنجليزية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد|درجاتك هنا

ترشيحاتنا

تامر عاشور

تامر عاشور يكشف تفاصيل وموعد ألبومه الجديد «مراية الحب».. مفاجأة الصيف

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي بدورته الرابعة

طارق لطفي وايناس عز الدين

طارق لطفي وإيناس عز الدين يرفعان شعار لا للعنصرية بعد هزيمة المنتخب

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بالصور

وقت الغروب.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية هادئة على شاطئ البحر

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

نشرة المرأة والمنوعات | نصائح لتجنب لدغات الناموس في الصيف.. ارتباط مزيل العرق بسرطان الثدي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

جهز ورقك لشقق الإسكان.. طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد