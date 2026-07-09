قطر تطالب إيران والولايات ⁠المتحدة بضرورة إلتزام الحوار والدبلوماسية

أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ ​محمد بن عبد الرحمن ‌آل ثاني على ضرورة التزام إيران والولايات ⁠المتحدة بالحوار والدبلوماسية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي اليوم ​الخميس.



وأشارت ​وزارة الخارجية القطرية في بيان لها إلى أن أن رئيس ​الوزراء شدد أن على واشنطن وطهران تنفيذ ما تم التوافق ​عليه في إطار ​مذكرة التفاهم.



كانت إيران قد أطلقت طائرات ‌مسيرة ⁠باتجاه موقع في قطر في وقت سابق من اليوم، كما تعرضت ناقلة ​قطرية ​لهجوم ⁠في مضيق هرمز في وقت سابق من ​الأسبوع.



وذكرت وزارة الخارجية ​أن ⁠رئيس الوزراء "أعرب عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات ⁠التي ​استهدفت السفن التجارية ​في مضيق هرمز".