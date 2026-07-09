قطر تطالب إيران والولايات ⁠المتحدة بضرورة إلتزام الحوار والدبلوماسية

أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على ضرورة التزام إيران والولايات المتحدة بالحوار والدبلوماسية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس.
وأشارت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها إلى أن أن رئيس الوزراء شدد أن على واشنطن وطهران تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم.
كانت إيران قد أطلقت طائرات مسيرة باتجاه موقع في قطر في وقت سابق من اليوم، كما تعرضت ناقلة قطرية لهجوم في مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع.
وذكرت وزارة الخارجية أن رئيس الوزراء "أعرب عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز".