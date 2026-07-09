تفاصيل جديدة في أول أيام حرية فضل شاكر| خاص

كشف مصادر مقربة من الفنان الكبير فضل شاكر عن تفاصيل إقامته بعد خروجه على ذمة عدد من القضايا.

وقال المصدر إن فضل شاكر من المقرر أن يقيم في منزله في بيروت، بعدما أقام لسنوات في طويلة في مخيم عين الحلوة.

وأضاف أن نجله محمد فضل شاكر يقيم في إحدى الدول العربية، ولكن بعد صدور قرار بالإفراج عن والده بكفالة على ذمة القضايا، وصل إلى لبنان.

ووجه الفنان فضل شاكر أول رسالة إلى جمهوره عقب إخلاء سبيله، عبّر فيها عن امتنانه لكل من دعمه وسانده خلال أزمته، مؤكدًا أنه يبدأ مرحلة جديدة في حياته.

رسالة فضل شاكر

وقال فضل شاكر: “اليوم كُتبت لي سطور جديدة في الحرية.. وأنا ممتن لله أولًا، ولكل من وقف إلى جانبي وساندني في قضيتي”.

وأضاف أنه يحتاج إلى فترة قصيرة لاستعادة عافيته والاطمئنان على أسرته، مطالبًا جمهوره بتفهم ظروفه الحالية، قائلًا: “أتمنى منكم أن تتفهموا وضعي الصحي والعائلي، وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي”.