الدفاعات الكويتية تعترض وتدمّر 3 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيّرة

نجت القوات المسلحة الكويتية، فجر اليوم، في التعامل مع عدد (3) صواريخ باليستية، وعدد (1) صاروخ جوال، وعدد (10) طائراتٍ مسيّرةٍ معادية داخل المجال الجوي الكويتي، حيث تم اعتراضها بنجاح.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الدفاع الكويتية ، فقد بيًن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان ، أن العدوان أسفر عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شضايا في عدد من المواقع بالبلاد.

وأشار إلى أنه تم أيضا تسجيل إصابة بشرية واحدة، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة، وحالته مستقرة.

كما قامت مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية بالتعامل مع عدد من البلاغات المتعلقة بمخلفات عمليات الاعتراض.

وختم بيانه قائلا : تؤكد القوات المسلحة استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

