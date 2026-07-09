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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: التجهيز لمشروع تأهيل نفسي للنشء تحت إشراف متخصصين

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان انطلاق فعاليات “المؤتمر المصري الدولي الأول لطب الحالات الحرجة للأطفال”، الذي نظمته مديرية الشئون الصحية بالقاهرة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أساتذة الجامعات والاستشاريين والخبراء المحليين والدوليين، بهدف تعزيز التعليم الطبي المستمر وتطوير رعاية الأطفال الحرجة وفق أحدث المعايير العالمية.

 

استراتيجية الدولة لتنمية الكوادر الطبية

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المؤتمر يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتنمية الكوادر الطبية، ويوفر منصة علمية لمناقشة أحدث البروتوكولات العلاجية والممارسات الإكلينيكية في مجال الحالات الحرجة للأطفال.

وأقيم المؤتمر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومؤسسة مصر للتوحد، وتضمن ورش عمل تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الإكلينيكية والإدارية للعاملين بالقطاع الصحي.

من جانبه، أشار الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، إلى أهمية رفع كفاءة الأطقم الطبية، مشيدًا بدور مستشفى منشية البكري كمركز تعليمي رائد.

وأعلن إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن خلع مفصل الحوض لدى حديثي الولادة بجميع وحدات الرعاية الأولية ومستشفيات القاهرة، بالتعاون مع كلية طب قصر العيني.

كما أعلن الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، عن التجهيز لمشروع تأهيل نفسي للنشء تحت إشراف متخصصين في الطب النفسي الرياضي والسلوكي.

وأكدت الدكتورة وفاء أبو جبل، رئيسة المؤتمر، تركيز البرنامج العلمي على الجانب التطبيقي لمواكبة التطورات العالمية، فيما أوضح الدكتور محمود البرنس، مدير مستشفى منشية البكري، أن استضافة المؤتمر تعكس دور المستشفى في إعداد كوادر طبية مؤهلة.

وشهدت الفعاليات إعلان نتائج المسابقة العلمية لأفضل حالة إكلينيكية، إلى جانب ورش عمل في إعداد القيادات الصحية، والتغذية العلاجية، والتنفس الصناعي للأطفال والمبتسرين، والتأهيل النفسي.

واختُتم المؤتمر بتوصيات تؤكد أهمية استدامة مثل هذه الفعاليات العلمية لتعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية وتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال.

الصحة الحالات الحرجة للأطفال وزارة الصحة والسكان الاستشاريين التعليم الطبي الأطفال

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