نائب وزير الصحة: نحرص على توظيف كل دولار بالشكل الأمثل وعدم إهدار الموارد

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي منظمة إنقاذ الطفل، لبحث سبل تعزيز التعاون في تنفيذ مشروع “مسارات” الهادف إلى تحسين أوضاع الفتيات والنساء في المجتمعات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الخطة العاجلة والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

وأكدت نائب الوزير اهتمام الدولة الكبير بملف الفتيات والقضية السكانية، مشددة على هدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي يبلغ 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، بما يحقق التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة.

ملامح مشروع “مسارات”

واستعرض الاجتماع ملامح مشروع “مسارات” الذي يمتد من عام 2025 حتى 2029، ويستهدف الفتيات والنساء من 10 إلى 24 عامًا بمحافظتي المنيا وأسيوط.

ويناقش المشروع التحديات الرئيسية التي تواجه المراهقات، مثل ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية، والأعراف الاجتماعية السلبية، وفجوة الثقة مع مقدمي الخدمات، والهشاشة الاقتصادية.

وأبرز الاجتماع دور المشروع في دعم جهود الحكومة من خلال تطوير خدمات الصحة العامة والصحة الإنجابية، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفتيات، ورفع قدرتهن على اتخاذ القرار، مع تعزيز التشبيك بين مختلف الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أهمية تحقيق أعلى استفادة من الموارد المتاحة، قائلة: «نحرص على توظيف كل دولار بالشكل الأمثل وعدم إهدار أي موارد، بما يضمن نتائج ملموسة على أرض الواقع».

وأشارت إلى أن محافظتي المنيا وأسيوط من أكثر المحافظات التي تحتاج إلى تكثيف التدخلات، خاصة في المناطق المرتفع فيها معدلات زواج الأطفال، مع الاستفادة من دور السيدات الأكبر سنًا في المجتمعات المحلية لتغيير السلوكيات ودعم الرسائل التوعوية.

وأعربت نائب الوزير عن تطلعها لإعلان مصر خلوها من «المناطق الحمراء» ذات المؤشرات السكانية الأكثر تحديًا بنهاية عام 2026، من خلال تكامل جهود الدولة وشركاء التنمية، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ويحسن جودة حياة المواطنين.