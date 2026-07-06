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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: لا خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة

نتنياهو
نتنياهو
أ ش أ

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم /الإثينن/، إنه لا خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة، موضحًا أنه قد تحدث أحيانًا اختلافات في وجهات النظر، لكنها لا ترقى إلى مستوى الخلاف.

وأضاف نتنياهو- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء التلجرافية اليهودية الواقعة في نيويورك: أن لديه ولدى ترامب "أهدافاً مشتركة" فيما يتعلق بالاتفاق الأمريكي مع إيران، حيث قال: "نريد أن نرى إيران تتخلى عن برنامج أسلحتها النووية، ونريد إزالة المواد النووية المخصبة، وتفكيك مواقع تخصيب المواد النووية"، مضيفاً: "طالما أنني رئيس للوزراء، فلن تمتلك إيران أسلحة نووية".

وكان ترامب قد صرح لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أمس الأول /السبت/، بأن نتنياهو طلب عقد اجتماع في البيت الأبيض، مُشيراً إلى أن علاقتهما "جيدة جداً"، وأن نتنياهو "يعرف من هو الرئيس (صاحب القرار)".

نتنياهو خلافات إسرائيل

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