المنفي وجوتيريش يبحثان تطورات العملية السياسية في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الإثنين، بمدينة جنيف السويسرية، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تطورات العملية السياسية في ليبيا، وجهود المنظمة الدولية لدعم مسار ليبي - ليبي جامع يحافظ على وحدة الدولة وسيادتها واستقرار مؤسساتها.

وقال المنفي، خلال اللقاء، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن أي تسوية سياسية مستدامة يجب أن تنطلق من توافق بين المؤسسات الليبية وبملكية وطنية، دون انتقاء أو استثناء أو تدخل ينتقص من السيادة، بما يضمن أن يكون الحل قابلاً للتنفيذ ومحصناً قضائياً ويحظى بقاعدة مؤسسية صلبة تمنع الانقسام لاحقاً.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي بجهود توحيد المؤسسة العسكرية عبر رئاسات الأركان ولجنة 5+5 العسكرية المشتركة، وفق المرجعيّات المعتمدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يُعزز تثبيت وقف إطلاق النار وبناء مؤسسة عسكرية موحدة ومهنيّة لا تتدخل في السياسة.

وبحث اللقاء الدور الذي يضطلع به المجلس الرئاسي الليبي في تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، ومقاربة رئيس المجلس الرئاسي الليبي المرتكزة على استفتاء الشعب على القضايا الخلافية، على أن تدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة التوافق وتهيئة الظروف لمسار سياسي شامل، بحسب البيان.

من جهته، ثمَّن الأمين العام للأمم المتحدة مقاربة رئيس المجلس الرئاسي الليبي القائمة على التوافق بين المؤسسات وتغليب الحوار، مؤكداً أهمية البناء على هذا الدور خلال المرحلة المقبلة، مجدداً دعم الأمم المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى إنجاز تسوية سياسية شاملة، وترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا.