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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 أغسطس.. انخفاض الأبيض والبلدي

الدواجن
الدواجن
رحمة سمير

شهدت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها انخفاضًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، وسط متابعة لحركة البيع والشراء في المزارع والأسواق والمحال التجارية.

انخفاض سعر الفراخ البيضاء للمستهلك

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 75 جنيهًا، بتراجع جنيه عن السعر السابق، فيما تراوحت الأسعار داخل المحال التجارية بين 64 و120 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة ومكان البيع.

سعر الدواجن

البلدي تتراجع 5 جنيهات

وسجل متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك نحو 111 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن السعر السابق، بينما تراوح سعر الكيلو بين 72 و150 جنيهًا، وفقًا للمنطقة وجودة الذبح.

وفي بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 58 و59 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 90 و91 جنيهًا.

أسعار أجزاء الدواجن

وبلغ سعر كيلو صدور الدجاج البانيه نحو 250 جنيهًا، فيما سجلت صدور الدجاج بالعظام نحو 205 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر دبابيس الدجاج نحو 184 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر أوراك الدجاج المخلية نحو 250 جنيهًا، وأوراك الدجاج المتبلة نحو 165 جنيهًا.

كما بلغ سعر كيلو فراخ الشيش المتبلة نحو 340 جنيهًا، وسجل سعر كيلو شيش طاووق نحو 343 جنيهًا.

الدواجن

أسعار الفراخ الكاملة

وسجلت الدجاجة الكاملة وزن 1.5 كيلو نحو 318 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفرخة الكاملة وزن 1100 إلى 1200 جرام بين 205 و265 جنيهًا.

اسعار الدواجن اليوم

وبلغ سعر الدجاجة الكاملة وزن 1200 إلى 1300 جرام نحو 288 جنيهًا، فيما سجل سعر الدجاج البلدي الكامل الطازج نحو 300 جنيه.

أسعار الفراخ الفراخ الأبيض والبلدي سعر الفراخ البيضاء الدواجن

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