قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حرب إيران تعيد رسم خريطة الطيران العالمية.. وسول بديلا محتملا لدبي كمركز ترانزيت
6 ملفات عربية.. تفاصيل لقاء العلمين بين نبيل فهمي ورئيس الوزراء القطري
نداء من وزير الدولة للإعلام للصحفيين والإعلاميين: "فضفضة" ضرورية.. واقتراحات للمهنة والوطن
أخبار التوك شو | استقرار الذهب والطقس والعملات..خبير: استهداف كابلات هرمز يؤثر على الاتصالات والملاحة
مصر وتركيا يحذران من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروع E1 الاستيطاني بالضفة
أبرزها نمو الجالية الإسلامية| أسباب تصاعد الإسلاموفوبيا في تكساس
«بيطري الشرقية» يناقش الاستعداد لتطبيق «سنة الامتياز» لأول مرة لطلاب كلية الطب البيطري | صور
وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان خفض التصعيد وتنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة
أصبحتم أكثر معرفة منا بالحياة العصرية.. رئيس الوزراء يلتقي أوائل طلبة شهادة الثانوية العامة
نشرة المرأة والمنوعات | أعراض بولية تؤثر على حياة الرجال.. كيف ترفعين مناعة طفلك استعدادًا لبدء الدراسة؟
إكسبوتك الدولية تعتزم تنفيذ تكنولوجيا الصرف الصحي وتحلية مياه البحر بمصر
تحرّك مصري قوي لتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 20 أغسطس 2026.. ارتفاع الساسو واستقرار الفراخ البيضاء

الدواجن
الدواجن
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، تحركات متفاوتة بين الارتفاع والاستقرار، وسط اختلافات في الأسعار بين المزرعة والأسواق للمستهلك، وفقًا لمستويات العرض والطلب وتكاليف النقل والتوزيع.

واستقرت أسعار الفراخ البيضاء نسبيًا، بينما سجلت الفراخ الساسو ارتفاعًا ملحوظًا، في الوقت الذي تفاوتت فيه أسعار البيض بمختلف أنواعه بين المزرعة والمستهلك.

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة اليوم الخميس عند مستويات تتراوح بين 58 و59 جنيهًا، بينما يصل سعرها للمستهلك في الأسواق إلى نحو 68 و70 جنيهًا للكيلو.

ويختلف السعر النهائي للمستهلك من منطقة إلى أخرى، وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التجار.

 

ارتفاع سعر الفراخ الساسو

شهدت أسعار الفراخ الساسو ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر الكيلو في المزرعة نحو 90 و91 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلك في الأسواق إلى نحو 100 و101 جنيه للكيلو.

يأتي ذلك مقارنةً بمستويات سابقة بلغت نحو 82 جنيهًا للكيلو، بما يعكس تحركًا صعوديًا في أسعار الفراخ الساسو.

 

أسعار الفراخ البلدي والأمهات

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 105 جنيهات في المزرعة، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى نحو 120 جنيهًا للكيلو.

كما استقر سعر كيلو الفراخ الأمهات عند نحو 48 جنيهًا في المزرعة، ليصل سعرها للمستهلك إلى حوالي 60 جنيهًا للكيلو.

 

سعر البانيه اليوم

تراوحت أسعار كيلو البانيه في الأسواق بين 230 و250 جنيهًا، مع اختلاف السعر من منطقة إلى أخرى بحسب مكان البيع وتكاليف التجهيز والتوزيع.

 

أسعار البيض اليوم

تفاوتت أسعار البيض بين الأنواع المختلفة، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة نحو 85 و90 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 100 و110 جنيهات.

وسجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 95 جنيهًا في المزرعة، فيما تراوح سعرها للمستهلك بين 110 و120 جنيهًا.

 

سعر البيض البلدي

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع نحو 110 و111 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك في الأسواق بين 120 و150 جنيهًا، وفقًا لمكان البيع.

وتواصل أسعار الدواجن والبيض تحركاتها المتفاوتة بين الارتفاع والاستقرار، وسط فروق ملحوظة بين أسعار المزرعة والأسعار النهائية للمستهلك، في ظل تأثر السوق بحركة العرض والطلب وتكاليف النقل والتوزيع.

الدواجن اسعار الدواجن سعر الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة2026

لو مجموعك 50%.. إليك كليات خالية في تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

تحطم طائرة مسيّرة بعد اختراقها أجواء رومانيا

تحطم طائرة مسيّرة بعد اختراقها أجواء رومانيا

وزير مالية الكويت يبحث مع نظيره السوداني الخطط الكفيلة بتنمية العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة

وزير مالية الكويت يبحث مع نظيره السوداني الخطط الكفيلة بتنمية العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة

الاحتلال الإسرائيلي يحوّل مقر مدرسة "الأونروا" السابق بمخيم شعفاط إلى مدرسة تابعة له

الاحتلال الإسرائيلي يحوّل مقر مدرسة "الأونروا" السابق بمخيم شعفاط إلى مدرسة تابعة له

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد