أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 20 أغسطس 2026.. ارتفاع الساسو واستقرار الفراخ البيضاء

شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، تحركات متفاوتة بين الارتفاع والاستقرار، وسط اختلافات في الأسعار بين المزرعة والأسواق للمستهلك، وفقًا لمستويات العرض والطلب وتكاليف النقل والتوزيع.

واستقرت أسعار الفراخ البيضاء نسبيًا، بينما سجلت الفراخ الساسو ارتفاعًا ملحوظًا، في الوقت الذي تفاوتت فيه أسعار البيض بمختلف أنواعه بين المزرعة والمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة اليوم الخميس عند مستويات تتراوح بين 58 و59 جنيهًا، بينما يصل سعرها للمستهلك في الأسواق إلى نحو 68 و70 جنيهًا للكيلو.

ويختلف السعر النهائي للمستهلك من منطقة إلى أخرى، وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التجار.

ارتفاع سعر الفراخ الساسو

شهدت أسعار الفراخ الساسو ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر الكيلو في المزرعة نحو 90 و91 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلك في الأسواق إلى نحو 100 و101 جنيه للكيلو.

يأتي ذلك مقارنةً بمستويات سابقة بلغت نحو 82 جنيهًا للكيلو، بما يعكس تحركًا صعوديًا في أسعار الفراخ الساسو.

أسعار الفراخ البلدي والأمهات

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 105 جنيهات في المزرعة، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى نحو 120 جنيهًا للكيلو.

كما استقر سعر كيلو الفراخ الأمهات عند نحو 48 جنيهًا في المزرعة، ليصل سعرها للمستهلك إلى حوالي 60 جنيهًا للكيلو.

سعر البانيه اليوم

تراوحت أسعار كيلو البانيه في الأسواق بين 230 و250 جنيهًا، مع اختلاف السعر من منطقة إلى أخرى بحسب مكان البيع وتكاليف التجهيز والتوزيع.

أسعار البيض اليوم

تفاوتت أسعار البيض بين الأنواع المختلفة، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة نحو 85 و90 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 100 و110 جنيهات.

وسجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 95 جنيهًا في المزرعة، فيما تراوح سعرها للمستهلك بين 110 و120 جنيهًا.

سعر البيض البلدي

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع نحو 110 و111 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك في الأسواق بين 120 و150 جنيهًا، وفقًا لمكان البيع.

وتواصل أسعار الدواجن والبيض تحركاتها المتفاوتة بين الارتفاع والاستقرار، وسط فروق ملحوظة بين أسعار المزرعة والأسعار النهائية للمستهلك، في ظل تأثر السوق بحركة العرض والطلب وتكاليف النقل والتوزيع.