قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الطفولة والأمومة» يحبط محاولة زواج طفلة تبلغ 14 عامًا بمحافظة الفيوم
رئيس الوزراء يتابع عدداً من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول
مقذوف حربي يضرب سفينة ترفع علم بنما.. والهند تعلن إصابة 11 من مواطنيها
من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح
أزمة رونالدو وجيسوس تتصاعد.. قائد البرتغال يشترط رحيل المدرب للعودة للمنتخب
حسام حسن يعتذر عن مؤتمر كاف.. مفاجأة وراء الغياب تحسم جدل الخلاف مع الجبلاية
برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبون موهبة آينتراخت فرانكفورت الألمانية
البرلمان العربي يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطاري جازان ونجران
موعد تطبيق التوقيت الشتوي وضوابط غلق المحلات.. كم يوما يتبقى؟
ننشر نتائج انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ
1400 كارت.. طبيب نفسي ويُشهر البطاقات بكثرة| مفاجآت عن حكم مباراة القمة
يورونيوز: احتجاجات الإسكان في برشلونة تتحول إلى مواجهات مع الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الطفولة والأمومة» يحبط محاولة زواج طفلة تبلغ 14 عامًا بمحافظة الفيوم

الدكتورة سحر السنباطي
الدكتورة سحر السنباطي
أمل مجدى

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة إحباط محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، بإحدى قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حيث كان والدها يعتزم تزويجها عرفيًا من شخص بالغ، وذلك في إطار جهود المجلس المستمرة لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، والتصدي لزواج الأطفال.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا يفيد باعتزام والد الطفلة تزويجها عرفيًا من شخص بالغ، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البلاغ والتدخل العاجل لحماية الطفلة.

سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الفيوم ووحدة حماية الطفل الفرعية بمركز يوسف الصديق، للتحقق من صحة البلاغ واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفلة والحفاظ على حقوقها،

ومن جانبه قال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه بناء  علي تقرير وحدة حماية الطفل، تم إخطار مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، حيث باشرت نيابة ابشواي الجزئية تحقيقاتها في الواقعة، و تم اخذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتوقيع تعهدات على والد الطفلة بعدم إتمام الزواج، مع استمرار متابعة حالة الطفلة من جانب وحدة حماية الطفل، للتأكد من عدم تعرضها لأي ضغوط أو محاولات لإتمام الزواج.

وأضاف أن وحدة حماية الطفل تواصل متابعة حالة الطفلة داخل الأسرة، للتأكد من عدم إتمام الزواج لاحقًا، فضلًا عن تقديم جلسات التوعية والإرشاد الأسري للأسرة، بما يضمن توفير الحماية اللازمة للطفلة والحفاظ على حقوقها ومراعاة مصلحتها الفضلى.

وقال الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن زواج الأطفال يمثل أحد أشكال تعريض الطفل للخطر، وفقًا لأحكام المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلًا عما نصت عليه المادة 80 من الدستور المصري من التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.

وأشار إلى أن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا من الجنسين، مؤكدًا أن المجلس يتعامل مع كافة البلاغات المتعلقة بزواج الأطفال بكل جدية وسرعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان حماية الأطفال ومراعاة مصلحتهم الفضلى.

وناشد صبري عثمان المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي وقائع تتعلق بانتهاك حقوق الأطفال أو تعرضهم للخطر، من خلال خط نجدة الطفل 16000، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 01102121600، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها.

ووجه المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر إلى النيابة العامة، وإلى أعضاء وحدات حماية الطفل بمحافظة الفيوم ومركز يوسف الصديق، لجهودهم وتعاونهم في اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لحماية الطفلة، بما يحقق مصلحتها الفضلى ويصون حقوقها.

القومي للطفولة المجلس القومي للطفولة والأمومة الطفولة والأمومة زواج الأطفال حقوق الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

محمد هاني

متمسك بشروطة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

بالصور

مش ممنوعين من الأكل.. 7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه

7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه
7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه
7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

لو فاتورة الكهرباء زادت فجأة.. 7 أجهزة في البيت هي السبب

فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج يعرّضك للتسمم

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد