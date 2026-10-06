«الطفولة والأمومة» يحبط محاولة زواج طفلة تبلغ 14 عامًا بمحافظة الفيوم

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة إحباط محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، بإحدى قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حيث كان والدها يعتزم تزويجها عرفيًا من شخص بالغ، وذلك في إطار جهود المجلس المستمرة لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، والتصدي لزواج الأطفال.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا يفيد باعتزام والد الطفلة تزويجها عرفيًا من شخص بالغ، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البلاغ والتدخل العاجل لحماية الطفلة.

سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الفيوم ووحدة حماية الطفل الفرعية بمركز يوسف الصديق، للتحقق من صحة البلاغ واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفلة والحفاظ على حقوقها،

ومن جانبه قال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه بناء علي تقرير وحدة حماية الطفل، تم إخطار مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، حيث باشرت نيابة ابشواي الجزئية تحقيقاتها في الواقعة، و تم اخذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتوقيع تعهدات على والد الطفلة بعدم إتمام الزواج، مع استمرار متابعة حالة الطفلة من جانب وحدة حماية الطفل، للتأكد من عدم تعرضها لأي ضغوط أو محاولات لإتمام الزواج.

وأضاف أن وحدة حماية الطفل تواصل متابعة حالة الطفلة داخل الأسرة، للتأكد من عدم إتمام الزواج لاحقًا، فضلًا عن تقديم جلسات التوعية والإرشاد الأسري للأسرة، بما يضمن توفير الحماية اللازمة للطفلة والحفاظ على حقوقها ومراعاة مصلحتها الفضلى.

وقال الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن زواج الأطفال يمثل أحد أشكال تعريض الطفل للخطر، وفقًا لأحكام المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلًا عما نصت عليه المادة 80 من الدستور المصري من التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.

وأشار إلى أن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا من الجنسين، مؤكدًا أن المجلس يتعامل مع كافة البلاغات المتعلقة بزواج الأطفال بكل جدية وسرعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان حماية الأطفال ومراعاة مصلحتهم الفضلى.

وناشد صبري عثمان المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي وقائع تتعلق بانتهاك حقوق الأطفال أو تعرضهم للخطر، من خلال خط نجدة الطفل 16000، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 01102121600، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها.

ووجه المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر إلى النيابة العامة، وإلى أعضاء وحدات حماية الطفل بمحافظة الفيوم ومركز يوسف الصديق، لجهودهم وتعاونهم في اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لحماية الطفلة، بما يحقق مصلحتها الفضلى ويصون حقوقها.