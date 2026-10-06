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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للطفولة والأمومة يفتتح فرعه بمدينة شلاتين

"القومي للطفولة والأمومة" يفتتح فرعه بمدينة شلاتين
"القومي للطفولة والأمومة" يفتتح فرعه بمدينة شلاتين
أمل مجدى

افتتحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وماجدة حنا، نائبة محافظ البحر الأحمر، فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمدينة شلاتين، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز وصول الخدمات والبرامج والأنشطة الموجهة للأطفال والأسر إلى جميع أنحاء الجمهورية، ولا سيما المحافظات الحدودية، بما يسهم في دعم جهود حماية ورعاية وتنمية الطفولة والأمومة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد البنا، رئيس مدينة شلاتين، والنائب علي نور،  عضو مجلس النواب عن دائرة حلايب وشلاتين، ومن جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور كرم ملاك، عضو مجلس إدارة المجلس، وناصر مسلم، مدير مبادرة «دوي»، ومنى مصطفى، مدير عام إدارة التوثيق، والدكتورة هناء السيد، مدير برامج رفاه الطفل، وهشام الخطيب، مدير برنامج الفروع بالمجلس، وكريمة سعيد علي، المشرف العام على فرع المجلس بمدينة شلاتين، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن افتتاح فرع المجلس بمدينة شلاتين يأتي تجسيدًا لحرص المجلس على تعزيز اللامركزية في تنفيذ برامجه وأنشطته، وتوسيع نطاق وصول رسالته إلى الأطفال والأسر في مختلف المحافظات، خاصة المناطق الحدودية، مشيرة إلى أن قضايا الطفولة والأمومة تمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت إن افتتاح فرع شلاتين يأتي امتدادًا لجهود المجلس في التوسع الجغرافي والوصول إلى الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في افتتاح فروع للمجلس بالمحافظات تباعًا.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أن افتتاح الفرع يتسق مع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة رقم (182) لسنة 2023، الذي أجاز إنشاء فروع للمجلس بالمحافظات، بما يدعم قدرته على القيام بدوره في التنسيق بين الجهات المعنية بقضايا الطفولة والأمومة، وتعزيز آليات الحماية وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.

وأضافت أن دور المجلس لا يقتصر على آليات الحماية والتعامل مع الحالات، وإنما يمتد إلى نشر الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وتعزيز ثقافة الوقاية، ودعم المبادرات والبرامج التي تستهدف الأطفال وأسرهم، بما يحقق تكاملًا بين جهود الحماية والصحة والتعليم والثقافة والتمكين.

واختتمت الدكتورة سحر السنباطي كلمتها مؤكدة أن وجود فرع للمجلس بمدينة شلاتين يمثل خطوة مهمة نحو الوصول المباشر إلى الأطفال والأسر في المناطق الحدودية، قائلة: "نريد أن تصل رسالة المجلس إلى كل طفل وطفلة في مصر، في الريف والحضر، وفي الدلتا والصعيد، وعلى امتداد سواحلنا ومحافظاتنا الحدودية، وأن يكون المجلس قريبًا من واقع الأطفال واحتياجاتهم، وشريكًا حقيقيًا للأسرة المصرية في حماية ورعاية أبنائها، فإن افتتاح فرع المجلس في شلاتين ليس مجرد توسع جغرافي، وإنما هو تأكيد على أن كل طفل في مصر له الحق في الحماية والرعاية والمعرفة والمشاركة، وأننا نعمل على أن تكون هذه الحقوق متاحة لكل الأطفال دون استثناء، أينما كانوا".

وفي ختام الفعاليات، أهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، درع المجلس إلى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، تقديرًا لدعمه وتعاونه، وتسلمته الأستاذة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، كما أهدت درعًا إلى اللواء محمد البنا، رئيس مدينة شلاتين، تقديرًا لجهوده ودعمه لأنشطة المجلس بالمحافظة.

من جانبه، أهدى اللواء محمد البنا، رئيس مدينة شلاتين، درعًا للدكتورة سحر السنباطي، تقديرًا لجهودها ودورها في دعم قضايا الطفولة والأمومة وتعزيز وصول خدمات المجلس إلى الأطفال بمدينة شلاتين.

وعقب افتتاح فرع المجلس بمدينة شلاتين، تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية للأطفال والفتيات، حيث عُقد لقاء توعوي مع الفتيات بمقر الفرع ضمن برنامج «صحة الفتيات – صحة فرح»، تناول عددًا من الموضوعات الصحية والتوعوية التي تهم الفتيات.

كما نظم المجلس ندوة توعوية للأطفال بقصر ثقافة مدينة شلاتين، تخللها تنفيذ مجموعة من الأنشطة التفاعلية من خلال فريق عمل المجلس، شملت أنشطة منتديات الطفل المصري، وفعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوَي»، إلى جانب أنشطة التوعية بالأمان الرقمي والاستخدام الآمن للإنترنت، وأنشطة حملة «واعي وغالي»، بما يسهم في تعزيز وعي الأطفال والفتيات بحقوقهم، وتنمية مهاراتهم، ودعم قدرتهم على حماية أنفسهم والتعبير عن آرائهم، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية والانتماء.

القومي للطفولة القومي للطفولة والأمومة الطفولة والأمومة سحر السنباطي حقوق الطفل

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