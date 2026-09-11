رئيسة القومي للطفولة والأمومة تشهد ختام فعاليات حملة «أهلاً بالصيف» في احتفالية أقيمت بمكتبة الإسكندرية

شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، فعاليات ختام حملة "أهلاً بالصيف"، خلال فعالية أُقيمت بمكتبة الإسكندرية، والتي أطلقها المجلس في يوليو الماضي تحت رعاية محافظة الإسكندرية، وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، وبمشاركة عدد من الجهات الشريكة، ونُفذت فعالياتها في عدد من المواقع بالمحافظة، واستهدفت الأطفال والنشء من 6 إلى 18 عامًا وأسرهم، بمشاركة أطفال من عدد من المحافظات والمناطق الحدودية.

وأعربت الدكتورة سحر السنباطي عن سعادتها باختتام فعاليات الحملة، مشيرة إلى أن "أهلاً بالصيف" أطلقها المجلس بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، ونجحت في تقديم نموذج يجمع بين الترفيه والتعلم والتوعية والحماية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال، تتيح لهم اكتشاف قدراتهم والتعبير عن أنفسهم والاستمتاع بحقهم في طفولة سعيدة.

وأوضحت أن الحملة، التي تأتي ضمن مبادرة "زرع – حصد"، واستهدفت تحويل فترة الصيف إلى فرصة لتعزيز التواصل مع الأطفال وأسرهم، من خلال تعريف الأطفال وأسرهم بآليات الحماية التي يوفرها المجلس، وفي مقدمتها خط نجدة الطفل 16000، باعتباره إحدى الآليات الوطنية لاستقبال بلاغات واستغاثات الأطفال والتدخل لحمايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن من أبرز ما ميز حملة «أهلاً بالصيف» هذا العام مشاركة أطفال من مختلف محافظات مصر ومناطقها الحدودية، بما عزز قيم التعارف والمشاركة والانتماء، معربة عن أملها في أن يخرج كل طفل من الحملة بتجربة جديدة ومعلومة أو مهارة تفيده. وشددت على أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة، وأن الأسرة شريك أساسي في توفير بيئة آمنة لأطفالنا، من خلال الحوار والاستماع والاحتواء والوعي بحقوقهم.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر والتقدير إلى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، على دعمه ورعايته للحملة، وإلى الأستاذة الدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، على تعاونها وحرصها على دعم فعاليات الحملة، كما أعربت عن تقديرها للأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، على التعاون المثمر وإتاحة هذا الصرح الثقافي للأطفال، بما وفر لهم تجربة تجمع بين المعرفة والثقافة والمتعة.

كما وجهت الشكر إلى جميع شركاء الحملة، وفي مقدمتهم وزارة التنمية المحلية، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" مصر، والهلال الأحمر المصري، وروتاري، وكاريتاس مصر، مؤكدة أن نجاح الحملة جاء ثمرة لتكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وشركاء التنمية.

وأشادت الدكتورة سحر السنباطي بجهود الأستاذة أميمة الشيخ، المشرف العام على فرع المجلس بالإسكندرية، وجميع العاملين والمتطوعين المشاركين في تنفيذ الحملة، كما وجهت الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة المجلس، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور كرم ملاك، وإلى الأستاذ الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، وجميع العاملين بالمجلس، تقديرًا لجهودهم في الإعداد والتنفيذ.

وحرصت الدكتورة سحر السنباطي على تكريم الأستاذة أميمة الشيخ، المشرف العام على فرع المجلس بالإسكندرية، تقديرًا لجهودها في دعم وتنفيذ فعاليات الحملة على مدار فترة تنفيذها، إلى جانب تكريم عدد من الرعاة والمشاركين في تنفيذ الحملة، تقديرًا لجهودهم ودعمهم في إنجاح فعاليات "أهلاً بالصيف".

وأكدت أن ختام الحملة لا يعني انتهاء رسالتها، وإنما يمثل استمرارًا لجهود المجلس في بناء وعي الأطفال وأسرهم، وتعزيز الحماية والمشاركة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة تضمن للأطفال حقهم في طفولة آمنة وسعيدة.

كما تضمنت فعاليات الختام التي أقيمت بمكتبة الإسكندرية، عرض فيلم وثائقي يستعرض أبرز إنجازات وفعاليات حملة "أهلاً بالصيف" بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى عرض مسرحية "دهب"، بطولة الفنان عمرو قابيل والطفلة سولاف الشناوي، وهو عرض مسرحي قد استلهم صناع عمله الحالة الفنية والمتفردة للنجم الراحل أنور وجدي، كأحد أبرز رموز الفن المصري، ليقدموا تجربة مسرحية غنية تحتفي بقيم الأمل والإبداع.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية أن ختام فعاليات حملة «أهلاً بالصيف» لا يمثل نهاية لفعاليات صيفية فحسب، وإنما تتويج لرحلة من العمل والتعاون والاستثمار في الإنسان، مشيرةً إلى أن حماية الطفل وتنمية قدراته وإتاحة الفرصة أمامه للتعلم والإبداع والمشاركة مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.

وأوضحت أن الحملة قدمت للأطفال والأسر مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والتعليمية والترفيهية، شملت التعريف بحقوق الطفل وآليات الحماية وخط نجدة الطفل 16000، إلى جانب التوعية بالأمان الرقمي والاستخدام الآمن للإنترنت، والإسعافات الأولية، ومخاطر الممارسات الضارة مثل ختان الإناث وزواج الأطفال.

وأشادت بالتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظة الإسكندرية ومنظمة اليونيسف والهلال الأحمر المصري وكافة الوزارات والجهات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين، مؤكدةً أن ما شهدته الحملة يتسق مع رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستثمار في الإنسان وبناء الشخصية المصرية.

كما وجهت الشكر للدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفريق عمل المجلس وفرعه بالإسكندرية، مؤكدةً أن رسائل الحملة مستمرة بعد ختامها في كل بيت ومدرسة ونادي ومركز شباب، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الطفل باعتباره أساس بناء مستقبل مصر.

وأكدت الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، أهمية الشراكة بين مكتبة الإسكندرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تدعمها اتفاقية تعاون مشتركة، مشيرة إلى أن الطفل يمثل محور هذه الجهود باعتباره اللبنة الأساسية للمجتمع وأساس المستقبل. وأوضحت أن فعاليات «أهلاً بالصيف» لم تقتصر على الترفيه، وإنما جمعت بين التوعية بحقوق الأطفال والأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والمعرفية، مؤكدة أن مكتبة الإسكندرية تضع الأطفال والشباب والنشء في مقدمة اهتماماتها، وتوفر لهم مساحات للتعلم والتعبير والإبداع من خلال مكتبة الطفل ومكتبة النشء والفعاليات المختلفة.

كما أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن نجاح حملة «أهلاً بالصيف» يعكس قوة الشراكة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظة الإسكندرية وجميع الشركاء، في توفير فرص آمنة وشاملة للأطفال والأسر. وأوضحت أن الحملة أتاحت للأطفال التعلم واللعب والإبداع واكتشاف مواهبهم، إلى جانب الاستماع إلى آرائهم وأصواتهم، مؤكدة أن مشاركة الأطفال تمثل استثمارًا حقيقيًا في قدراتهم ومستقبلهم، وتسهم في تنمية الثقة بالنفس ومهارات التواصل والعمل وحل المشكلات.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتورة حنان جرجس عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذة أميمة الشيخ، المشرف العام على فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالإسكندرية، والدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الإكاديمي بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة رانيا نوفل مديرة برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بمكتبة الإسكندرية، وأعضاء مجلس النواب الأستاذة رانيا الشيمي، والأستاذة مارينا منصور، والدكتورة ندى ثابت، والدكتور إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، ودكتور جميل حليم رئيس مجلس إدارة كاريتاس مصر، والدكتورة وئام الليثي مديرة برامج النشء والشباب بمنظمة يونيسف مصر، الدكتور أيمن صادق المدير التنفيذى لكاريتاس مصر، الأستاذة الدكتورة عبير جاويش نادي روتاري كايرو سيناء هورايزون، الأستاذة جاكلين إسحق ممثلة عن شركة أسباير، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الشريكة والمشاركين في تنفيذ الحملة.