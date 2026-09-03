بعد تداول صورها وآثار العنف على وجهها … تحرك عاجل من «المجلس القومي للطفولة والأمومة» ينهي معاناة طفلة الهانوفيل بالتنسيق مع النيابة العامة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تدخله العاجل لحماية طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بمحافظة الإسكندرية، عقب تداول استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود الطفلة برفقة أحد الأشخاص بمنطقة الهانوفيل، وظهور آثار إصابات على وجهها.

وفور رصد الواقعة، وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة للتحقق من ملابسات الواقعة والوصول إلى الطفلة، مع توفير كافة سبل الحماية والرعاية والدعم اللازم لها، حفاظًا على سلامتها ومصلحتها الفضلى.

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وأضافت رئيسة المجلس أنه كان قد تم إخطار النيابة العامة، ممثلة في مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، بالواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم التوصل إلى مكان تواجد الطفلة وتبين أنها تبلغ من العمر 6 سنوات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه عقب العثور على الطفلة تم تحرير محضر بالواقعة. وتبين من خلال إجراءات البحث الأولية أن الطفلة كانت تقيم مع والدتها وزوج والدتها عرفيًا، الذي يعمل في جمع الخردة، وأن والدتها توفيت في 21 يوليو الماضي إثر حادث سير بمحافظة الإسكندرية، ولم تعلم الطفلة بوفاة والدتها وظلت مع زوج الأم، والذي تركها بعد نشر صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي لدى والده الذي يقيم بمنطقة أبيس بالإسكندرية حيث تم العثور عليها.

وأضاف عبد الرازق أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال زوج والدة الطفلة الذي ظهر معها بالصورة، حيث تم ضبطه وإحالته للتحقيق، فيما تواصل النيابة العامة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وصدر قرار النيابة العامة بحجزه لحين ورود تحريات المباحث.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الشريكة لخط نجدة الطفل بمحافظة الإسكندرية لتكليف الأخصائيين الاجتماعيين بمرافقة الطفلة خلال إجراءات التحقيق أمام النيابة العامة، وإعداد دراسة حالة اجتماعية متكاملة للوقوف على ظروفها الأسرية واحتياجاتها، وتقديم التوصية المناسبة بشأن أوجه الحماية والرعاية اللازمة لها.

وأضاف الأمين العام أنه بناءً على دراسة الحالة والتوصية المقدمة، تمت التوصية بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية المناسبة بمحافظة الإسكندرية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة لها لحين استكمال الإجراءات القانونية والاجتماعية اللازمة بشأن حالتها.

وأوضح أنه بالتوصل إلى والد الطفلة، المقيم بمحافظة القاهرة، قرر بالتحقيقات أنه كان قد انفصل عن والدة الطفلة منذ قرابة عام ونصف ولا يعلم عنها أي معلومات. وأكد أنه يجري حاليًا دراسة الحالة للطفلة ووالدها وما إذا كان مؤتمنًا عليها من عدمه وفق وضعها الأسري والقانوني، بما يكفل حمايتها وتحقيق مصلحتها الفضلى، وتقديم تقرير بشأنها للنيابة العامة.

من جانبه، أكد الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال تمثل أولوية لدى المجلس، مشيرًا إلى أن الإدارة تتعامل مع كافة البلاغات والاستغاثات المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك ما يتم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي، بمنتهى الجدية والسرعة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لاتخاذ التدخلات اللازمة التي تكفل حماية الأطفال.

وناشد مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي حالة تعرض طفل للخطر من خلال خط نجدة الطفل (16000)، أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (01102121600)، بما يسهم في سرعة التدخل وتوفير الحماية والرعاية اللازمة للأطفال.