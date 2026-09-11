القومي للمرأة يعقد المائدة المستديرة الرابعة لمبادرة «المصرية» بمشاركة ممثلي الجامعات

نظم المجلس القومي للمرأة المائدة المستديرة الرابعة في إطار مبادرة «المصرية»، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيس المجلس، والأستاذة مي محمود، مدير عام تنمية المهارات بالمجلس، وبمشاركة ممثلي عدد من الجامعات المصرية، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الشراكات وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بتمكين المرأة اقتصاديًا، ودعم رائدات الأعمال وصاحبات المشروعات.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتمامًا كبيرًا بملف التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المرأة على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية تضافر جهود مختلف المؤسسات والجهات الداعمة للمرأة، خاصة الجامعات، وأوضحت أن مبادرة «المصرية» تمثل إطارًا متكاملًا لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين المجلس وشركائه، بما يدعم المرأة المصرية في مختلف مراحل مسارها الاقتصادي.

من جانبها، استعرضت الأستاذة مي محمود جهود المجلس لدعم انتقال السيدات إلى الاقتصاد الرسمي، إلى جانب مشاركة المجلس في عدد من المعارض المحلية والدولية، والتي أسهمت في فتح قنوات تسويقية جديدة لرائدات الأعمال وصاحبات المشروعات، كما استعرضت مبادرة «المصرية» وأهدافها ومحاور عملها وخطتها التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع استعراض ممثلي الجامعات المشاركة لبرامجها ومبادراتها الداعمة لريادة الأعمال وتمكين الشباب، وبحث سبل التعاون والتشبيك مع المجلس القومي للمرأة، بما يسهم في توسيع نطاق استفادة النساء من الفرص والخدمات والبرامج المتاحة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتدريبية التي تقدمها الجامعات.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على دراسة مختلف المقترحات وفرص التعاون التي طرحتها الجامعات المشاركة، تمهيدًا لإدراجها ضمن الخطة التنفيذية لمبادرة «المصرية»، مع حصر مجالات التعاون المقترحة مع كل جامعة وفقًا لبرامجها وإمكاناتها، بما يحقق التكامل بين الشركاء، ويعزز فرص المرأة المصرية في الوصول إلى التدريب والدعم والتمويل والأسواق، ويدعم مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

شارك في الاجتماع ممثلون عن جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة المنصورة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة النيل الأهلية، وجامعة المستقبل، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومنظمة «إنجاز مصر»