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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقديم أوبريت "شعوب إفريقيا واحدة" خلال الحفل الفني لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026».. صور

أوبريت "شعوب إفريقيا واحدة"
أوبريت "شعوب إفريقيا واحدة"
نهلة الشربيني

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الحفل الفني لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، الذي أُقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 1000 طالب وعضو من الوفود والبعثات الإفريقية والمصرية، وبحضور السيد/ ليونز إيدر، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، ود.أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية ونائب رئيس اللجنة العليا للدورة، ود.أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة، ود.هشام أحمد علي، مدير الدورة، إلى جانب لفيف من رؤساء الجامعات المصرية، وممثلي الهيئات والمؤسسات الرياضية والجامعية الدولية والإفريقية والمصرية، فضلًا عن رؤساء وأعضاء الوفود والجامعات المشاركة.

وتضمن الحفل، الذي أخرجه الفنان هشام عطوة، تقديم أوبريت "شعوب إفريقيا واحدة" ، بمشاركة فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي فرق أسوان، وسوهاج، وبورسعيد، والحرية، وكفر الشيخ، والعريش، ومطروح، وبمصاحبة أوركسترا الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، وكورال الجامعات المصرية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقدمت فرق الفنون الشعبية مجموعة من اللوحات الفنية التي استعرضت جوانب من التراث الشعبي والفني لمحافظات مصر، بما يعكس تنوع الموروث الثقافي المصري، إلى جانب فقرات غنائية وفنية بمشاركة طلاب الجامعات المصرية والإفريقية، في أجواء احتفالية جمعت بين عناصر الثقافة المصرية والتنوع الثقافي الذي تتميز به القارة الإفريقية.

ويأتي تنظيم الحفل ضمن البرنامج الثقافي والفني المصاحب لدورة «القاهرة 2026»، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر الجاري، بما يعكس حرص الدولة المصرية على تقديم تجربة متكاملة للوفود المشاركة، تجمع بين المنافسات الرياضية والأنشطة الثقافية والفنية، وتتيح لشباب الجامعات الإفريقية فرصًا للتعارف والتفاعل والتعرف على ملامح الثقافة المصرية وثرائها وتنوعها.

وزارة الثقافة وزارة التعليم العالي الحفل الفني لدورة الألعاب الإفريقية

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