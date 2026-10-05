القومي للطفولة والأمومة: معرض شلاتين لكتاب الطفل هدفه التأكيد على الهوية الوطنية والانتماء

قال الدكتور ناصر مسلم، مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن معرض شلاتين لكتاب الطفل هدفه التأكيد على الهوية الوطنية والانتماء، كما أن فعاليات إحياء ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر تمثل فرصة لغرس قيم الانتماء والهوية الوطنية لدى الأطفال، وتعريف الأجيال الجديدة بما حققه الجيش المصري من انتصار، مؤكدا أهمية هذه الأنشطة، خصوصاً في المحافظات الحدودية، لتعزيز شعور الأطفال بالمواطنة والفخر ببلدهم.

وأوضح مسلم، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المجلس ينفذ مبادرات تستهدف الأطفال والفتيات، من بينها «وعي» و«غالي» و«طفل متماسك.. مجتمع متماسك»، عبر برامج مبسطة تتناول المواطنة والانتماء وتحقيق الذات وإدارة الوقت والتعبير عن النفس، إلى جانب «حلقات الحكاية» و«حوار الأجيال».

وأشار إلى اهتمام المجلس كذلك برفع وعي الأطفال بمخاطر العالم الرقمي، مؤكداً أهمية تحقيق السلامة الرقمية بالتوازي مع تمكينهم من الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.