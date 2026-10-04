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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيسة القومي للطفولة والأمومة تشهد افتتاح معرض شلاتين الأول لكتاب الطفل

رئيسة القومي للطفولة والأمومة تشهد افتتاح معرض شلاتين الأول لكتاب الطفل
رئيسة القومي للطفولة والأمومة تشهد افتتاح معرض شلاتين الأول لكتاب الطفل
أمل مجدى

شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذة ماجدة حنا، نائبة محافظ البحر الأحمر، افتتاح معرض شلاتين الأول لكتاب الطفل، والذي يقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من الجهات والهيئات الوطنية، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن مشاركة المجلس في فعاليات معرض شلاتين الأول لكتاب الطفل تأتي في إطار حرصه على دعم الأنشطة الثقافية والمعرفية المقدمة للأطفال، وإيمانًا بأهمية وصول الكتاب والأنشطة الإبداعية والتوعوية إلى الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا سيما أطفال المحافظات الحدودية، بما يسهم في إتاحة فرص متكافئة أمامهم لاكتساب المعرفة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وأضافت أن المجلس يشارك في فعاليات المعرض بحزمة متنوعة من الأنشطة الموجهة إلى الأطفال وأسرهم، تجمع بين المعرفة والترفيه والتوعية والحماية، بما يتناسب مع احتياجاتهم، مشيرة إلى أن الفعاليات تتضمن تنظيم ندوات ولقاءات مع الأطفال، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تتيح لهم التعبير عن أنفسهم والمشاركة والحوار.

وأوضحت أن أنشطة المجلس تتضمن كذلك مجموعة من الفعاليات الخاصة بمنتديات الطفل المصري، إلى جانب أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوَي»، من خلال دوائر الحكي والمسرح التفاعلي وحوار الأجيال، بما يسهم في تعزيز مهارات التواصل والتعبير لدى الأطفال والفتيات، وخلق مساحات آمنة للحوار والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم.

كما تشمل فعاليات المجلس مجموعة من الأنشطة التوعوية حول الأمان الرقمي والاستخدام الآمن للإنترنت، في إطار جهوده لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، إلى جانب تنفيذ أنشطة حملة «واعي وغالي»، التي تستهدف رفع وعي الأطفال والأسر بأساليب الحماية والتعامل الآمن مع التحديات التي قد يواجهها الأطفال.

وأضافت الدكتورة سحر السنباطي أن مشاركة المجلس تتضمن أيضًا تنفيذ أنشطة برنامج «صحة فرح»، بما يسهم في تعزيز وعي الأطفال والفتيات بالممارسات الصحية السليمة، مؤكدة أن المجلس يتبنى نهجًا متكاملًا في التعامل مع قضايا الطفولة، يجمع بين الصحة والحماية والثقافة والتمكين والتوعية.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن الوصول إلى الأطفال في المحافظات الحدودية يمثل أولوية ضمن خطط المجلس، مشيرة إلى أهمية مشاركة الأطفال وأسرهم، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان تقديم أنشطة وخدمات تستجيب لاحتياجاتهم.

وعقب الانتهاء من افتتاح المعرض، شهدت الدكتورة سحر السنباطي ندوة توعوية للأطفال، وخلال اللقاء وعدت بتنفيذ عدد من الرحلات التوعوية والتثقيفية خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للأطفال فرصة التعرف عن قرب على تاريخ وآثار مصر، واكتشاف جوانب من حضارتها العريقة وتعزيز ارتباطهم بتاريخ وطنهم.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد البنا رئيس مدينة شلاتين، و الدكتور كرم ملاك، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمهندس هيثم يونس المدير التنفيذي لمعارض الكتاب بالهيئة العامة للكتاب، و الاستاذ محمد عزت رئيس الادارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للكتاب نيابة عن رئيس الهيئة، والنائب على نور عضو مجلس النواب، و الأستاذ أحمد عبدالرحمن عطيه رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد افتتاح المعرض مشاركة عدد من سفراء الطفولة، من بينهم الطفلتان فريدة سمير وفريدة مجدي، اللتان حرصتا على حضور فعاليات الافتتاح والمشاركة في أنشطته.

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