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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر والقومي للطفولة يكرمان أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

الأزهر والمجلس القومي للطفولة يكرمان أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية
الأزهر والمجلس القومي للطفولة يكرمان أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية
إيمان طلعت

كرم الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الخميس، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك بمقر المجلس، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم الدراسي، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق.

الأزهر والمجلس القومي للطفولة يكرمان أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني أن تكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية يأتي تقديرًا لما بذله الطلاب من جهد طوال مسيرتهم الدراسية، مشيرًا إلى أن التفوق ثمرة للاجتهاد والمثابرة، ودعم الأسرة، وحرص المؤسسات التعليمية على توفير بيئة محفزة للطلاب على التميز والإبداع.

وقال الشيخ أيمن عبدالغني: «إن أبناء الأزهر المتفوقين يمثلون نموذجًا مشرفًا للشباب القادر على حمل رسالة العلم وخدمة وطنه ومجتمعه، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يولي رعاية المتميزين والمتفوقين اهتمامًا كبيرًا، ويحرص على دعمهم وتحفيزهم لمواصلة النجاح، بما يسهم في إعداد أجيال تجمع بين العلم والقيم والأخلاق».

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن تكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية يأتي تقديرًا لنماذج مشرفة من أبناء مصر الذين أثبتوا أن الاجتهاد والمثابرة والالتزام هي مفاتيح الوصول إلى النجاح، ووجهت رئيسة المجلس التهنئة إلى الطلاب والطالبات المكرمين وأسرهم ومعلميهم، قائلة: “أهنئكم جميعًا بهذا الإنجاز الذي نفخر به، وأتوجه بالشكر إلى أسر أبنائنا ومعلميهم وكل من ساهم في وصولهم إلى هذه المكانة”

كما أعربت الدكتورة سحر السنباطي عن خالص تقديرها لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لما يقدمه من جهود مخلصة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الوعي، مؤكدة أن الأزهر الشريف سيظل منارة للعلم والمعرفة ومنبرًا للقيم والأخلاق، وداعمًا أساسيًا في بناء أجيال واعية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في المجتمع. فالأزهر الشريف يقدم نموذج تعليمي وتربوي يجمع بين العلم والقيم، ويسهم في إعداد أجيال تعتز بهويتها وثقافتها وقيم مجتمعها.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي إن هذه الاحتفالية تأتي للعام الثالث على التوالي، في إطار حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على تكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية والاحتفاء بتفوقهم وتميزهم، مؤكدة أن هذا التكريم يعكس اهتمام المجلس بدعم النشء وتشجيع أبنائنا على مواصلة التفوق والنجاح، ويجسد في الوقت ذاته عمق التعاون والتنسيق المستمر مع الأزهر الشريف في دعم الأطفال والنشء وبناء أجيال واعية ومتميزة.

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