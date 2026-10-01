مرصد الأزهر يحذر من تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى خلال عيد العُرش اليهودي

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تصاعد أعداد الاقتحامات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك خلال أيام عيد العُرش اليهودي، مشيرًا إلى تزامن ذلك مع تشديد الإجراءات الأمنية التي تفرضها سلطات الاحتلال حول المسجد وفي محيطه.

وقال المرصد، في بيان له، إن ما يجري يأتي في ظل محاولات متواصلة لتغيير طبيعة الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، من خلال زيادة وتيرة الاقتحامات والسماح بممارسات دينية داخل ساحاته.

وأوضح أن بيانات صادرة عن «إدارة جبل الهيكل» المزعوم تشير إلى وصول عدد المستوطنين اليهود الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد العُرش إلى 4402 مستوطنًا.

وأشار المرصد إلى أن الصلوات اليهودية داخل ساحات المسجد باتت تُنظم بصورة أكثر انتظامًا، مع السماح لمجموعات كبيرة بأداء صلوات جماعية، إلى جانب تنظيم رحلات وحافلات من مدن وبلدات مختلفة للمشاركة في الاقتحامات، بدعم من جهات مؤيدة لنشاط جماعات «جبل الهيكل».

جهات تروج لفكرة «الهيكل»

ولفت البيان إلى مشاركة شخصيات سياسية ودينية في الاقتحامات، من بينهم حاخامات ومسؤولو مدارس دينية ووزراء وأعضاء في الكنيست، وذكر منهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست عميت هليفي عن حزب الليكود، وعضو الكنيست يهودا كرويزر.

وأضاف المرصد أن تقارير صادرة عن جهات تروج لفكرة «الهيكل» المزعوم تحدثت عن استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لتقديم تصورات رقمية للهيكل في موقع المسجد الأقصى، بما يتيح للمشاركين مشاهدة نماذج افتراضية للمكان وفق التصور الذي تروج له تلك الجهات.

وأكد المرصد أن تكثيف الاقتحامات خلال المناسبات الدينية اليهودية، بالتزامن مع توسيع نطاق الصلوات الجماعية، يمثل تطورًا في مسار يرى أنه يستهدف تغيير طبيعة استخدام المسجد الأقصى وفرض ترتيبات جديدة داخله.

وأشار إلى أن توظيف التقنيات الحديثة في الترويج لفكرة «الهيكل» المزعوم يضيف بعدًا آخر إلى حملات التوعية والاستقطاب المرتبطة بهذا الملف، محذرًا من انعكاسات هذه الممارسات على هوية المسجد ووضعه التاريخي والقانوني.

وشدد مرصد الأزهر على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، مؤكدًا أن المسجد بكامل مساحته يمثل موقعًا إسلاميًا مقدسًا، وأن أي إجراءات تستهدف تغيير طبيعته أو فرض وقائع جديدة داخله تثير مخاوف بشأن مستقبل الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف.