نيبال.. انتشال جثامين 8 أشخاص جرفهم انهيار جليدي في الهيمالايا

أعلنت السلطات في نيبال اليوم الخميس، انتشال جثامين ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم جراء انهيار جليدي وقع بجبال الهيمالايا قبل أيام، ما يرفع عدد الجثامين التي تم انتشالها إلى 15.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لمرشدي الجبال في نيبال تول سينغ جورونج إن شخصا واحدا لا زال في عداد المفقودين في أعقاب الحادث الذي وقع الأحد الماضي، معربا عن أمله في أن يتم العثور على جثمانه قريبا، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا".

وجرف الانهيار الجليدي مخيما للعاملين بالتسلق على ارتفاع أكثر من 7 آلاف متر، حيث كان يجري الإعداد لإطلاق عدد من الرحلات الاستكشافية، وقد تم انتشال جثماني مرشدين اثنين يوم الحادث، ثم انتشال جثمانين في اليوم التالي إضافة إلى انتشال ثلاثة جثامين أخرى يوم الثلاثاء.

يذكر أن أحد أسوأ كوارث تسلق الجبال في نيبال خلال السنوات الأخيرة وقعت في عام 2014، حين أودى انهيار ثلجي بحياة 16 شخصا على جبل إيفرست.. وفي عام 2015، حين تسبب زلزال في مقتل 18 شخصا على الجبل نفسه.. وتعتمد نيبال بشكل كبير على سياحة تسلق الجبال ورحلات المشي الجبلي، وتضم 8 من أعلى 14 قمة جبلية في العالم.