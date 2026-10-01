قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد
مهلة من «المالية».. تعرف على الموعد الجديد لنهاية تقديم إقرارات الضرائب العقارية
منحة 1.5 مليون يورو لتمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول للمترو
الكرملين: بوتين وترامب قد يلتقيان في قمة أبيك بالصين
مخدرات وسلاح أبيض.. شقيق رنا رئيس يسلم نفسه للشرطة لتنفيذ حبسه سنة مع الشغل
بوتين: مجموعة بريكس ستساهم في بناء عالم متعدد الأقطاب
بعد حادثة فلاي دبي.. شركات طيران إسرائيلية تعلن موقفها من الرحلات الجوية إلى الإمارات
بوتين: العالم أجمع سيضطر للاتفاق على مبادئ نظام عالمي جديد
الأوقاف الفلسطينية: اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي انتهاك لحرمته ومحاولة لفرض واقع جديد
رئيس الوزراء يستعرض محاور جلستي "مسيرة الطاقة المصرية" و"منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية"
الأزهر للفتوى: هجر الوالدين في الكِبَر وتركهما دون رعاية حتى يصابا بأذى «عقوق وكبيرة من كبائر المحرمات»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المحافظين يطالب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين

حزب المحافظين
حزب المحافظين
معتز الخصوصي

في اليوم الدولي للمسنين، تحرك المجلس التنفيذي لـ حزب المحافظين رسميًا للمطالبة بتفعيل حقوق كبار السن، حيث وجّه خطابين رسميين إلى وزيرة التضامن الاجتماعي ولجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، للمطالبة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.

ويأتي تحرك المجلس في إطار حرص حزب المحافظين على صون حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم كبار السن، واستكمالًا لدوره الوطني والسياسي في متابعة الشأن العام، والعمل على تفعيل القوانين المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين.

إدراج الشكوى المرسله له رسميا على الجدول

وأوضح المجلس التنفيذي أن قانون حقوق المسنين صدر في 4 أبريل 2024، ونُشر في الجريدة الرسمية في اليوم نفسه، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من 5 أبريل 2024، فيما نص القانون على إصدار لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وأكد المجلس أن استمرار تأخر اللائحة التنفيذية يحول دون التفعيل الكامل للحقوق والضمانات التي كفلها القانون للمسنين، ويعطل استفادتهم الفعلية من عدد من المزايا والتيسيرات المقررة، بما في ذلك بطاقة المسن الأولى بالرعاية، والتيسيرات في وسائل النقل، ومزايا الرعاية الصحية والاجتماعية.

وطالب المجلس التنفيذي وزيرة التضامن الاجتماعي بموافاته رسميًا بالموقف الحالي لمسودة اللائحة التنفيذية، وبيان أسباب تأخر صدورها، مع تحديد جدول زمني واضح لإصدارها واستكمال إجراءات تفعيل القانون.

كما طالب لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بإدراج الشكوى المرسله له رسميا على جدول أعمالها في أقرب وقت، وممارسة دورها الرقابي باستدعاء ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، للوقوف على أسباب تأخر إصدار اللائحة، والمطالبة بجدول زمني محدد لاستكمال إجراءات إصدارها وتفعيل أحكام القانون.

وشدد المجلس التنفيذي لحزب المحافظين على أن صدور اللائحة التنفيذية ليس إجراءً شكليًا، وإنما خطوة أساسية لانتقال الحقوق التي نص عليها القانون من النصوص إلى التطبيق الفعلي، بما يضمن استفادة كبار السن من الضمانات والمزايا التي أقرها القانون.

المحافظين اللائحة التنفيذية حقوق المسنين حزب المحافظين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

الأهلي والزمالك

اليوم.. الأهلي والزمالك في مواجهة مصرية على برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد

رسميًا.. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم| اعرف زادت كام

رسميًا .. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم | اعرف زادت كام

ترشيحاتنا

نقيب الاعلاميين

نقيب الإعلاميين يتفقد مشروع «ديارنا» بالعبور الجديدة تمهيدًا لتسليم الوحدات للأعضاء

ارشفية

124 طالبا من 6 دول عربية يتنافسون على لقب أبطال الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي 2026 بالعلمين الجديدة

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يقدم الدعم النفسي والإنساني للدفعة 90 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين

بالصور

طريقة عمل كفتة داود باشا بالصلصة.. وصفة شهية للغداء والعزومات

طريقة عمل كفتة داود باشا
طريقة عمل كفتة داود باشا
طريقة عمل كفتة داود باشا

ملكة جمال مصر العالمية تثير الجدل بعد ارتدائها فستان مارلين مونرو | شاهد

إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك 4IT-EGY-T-.. صور

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد