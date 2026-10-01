محافظ الفيوم يتفقد أعمال إصلاح خط مياه الشرب بمنطقة المدابغ

تابع محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، ميدانياً أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب قطر 1000 مم بمنطقة المدابغ بمدينة الفيوم، والذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن اندفاع كميات كبيرة من المياه إلى الشوارع، موجهاً بتكثيف الجهود وسرعة إنهاء أعمال الإصلاح لإعادة خدمة مياه الشرب للمواطنين في أقرب وقت.

اطمأن محافظ الفيوم، على سلامة المواطنين بمنزلين متضررين من المياه، بمنطقة المدابغ، حارة المليح، ووجه بسرعة توفير المساعدات اللازمة للأسر المتضررة، وصرف الوجبات المطهية والمفروشات والأغطية، وتوفير سكن بديل للأسرتين، وذلك لحين انتهاء أعمال صيانة المنزلين على نفقة شركة مياه الشرب، موجهاً مسئولي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة منازل المنطقة، والتأكد من سلامتها الإنشائية، حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين. كما وجه بمراجعة مطابق الصرف الصحي والتأكد من سلامتها وكفاءتها، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أي منشآت تمثل خطورة على قاطنيها أو المترددين عليها.

كما أكد "غنيم" على استمرار المتابعة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية حتى تمام الانتهاء من أعمال الإصلاح وفقاً للمعايير الفنية، موجهاً ببذل المزيد من الجهد وتسريع وتيرة الأعمال لعودة مياه الشرب إلى الوحدات السكنية المتأثرة في أقرب وقت، مؤكداً حرص المحافظة على سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة وتقليل فترات تأثر المواطنين بالخدمات، بالتوازي مع تكثيف أعمال رفع المياه المتجمعة بالشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لمنع أي تداعيات إضافية.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه تم التنسيق مع شركات المرافق "مياه الشرب والكهرباء والغاز" لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، كما دفع مجلس مدينة الفيوم بالمعدات والجرارات، ودفعت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بمعدات الكسح والنافوري والفاكيوم والحفر، إلى جانب الأطقم الفنية وفرق الطوارئ، حيث تم كسح المياه المتجمعة بالشوارع، وتجرى حالياً أعمال الحفر وإصلاح الكسر، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد وتسريع وتيرة أعمال الإصلاح، لسرعة إعادة ضخ مياه الشرب إلى الوحدات السكنية المتأثرة في أقرب وقت ممكن.