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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مقترح برلماني من ياسر جلال لإعادة تطوير قصور الثقافة واستثمار مساحاتها

ياسر جلال
ياسر جلال
حسن رضوان

أكد الفنان  النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، أن تطوير منظومة قصور الثقافة يأتي في مقدمة الملفات التي يعتزم التركيز عليها مع انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، مشددًا على أهمية تحديث أدوات العمل الثقافي بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، وخاصة الشباب.

وقال جلال تصريحات صحفية للمحرري البرلمان إنه حرص منذ بداية دور الانعقاد الجديد على طرح عدد من الملفات المرتبطة بالثقافة وبناء الوعي، وفي مقدمتها تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للوصول بالثقافة إلى مختلف المحافظات والأقاليم.

603 مواقع ثقافية تبحث عن موارد إضافية

وأوضح وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ أن جزءًا كبيرًا من الميزانية المخصصة لقصور الثقافة يذهب إلى بند المرتبات والأجور، في ظل امتلاك الهيئة شبكة واسعة تضم أكثر من 603 قصور وبيوت ثقافة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن هذا الوضع يفرض البحث عن آليات جديدة لتنمية موارد الهيئة، بما يمكنها من أداء دورها الثقافي بصورة أكثر فاعلية، وتحسين مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للجمهور.

وكشف جلال عن عزمه التقدم باقتراح برغبة بشأن تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة، يتضمن الاستفادة من المساحات المحيطة بقصور وبيوت الثقافة في المحافظات والأقاليم، من خلال إقامة مشروعات استثمارية وتجارية أو تأجير تلك المساحات، بما يوفر موارد مالية إضافية تدعم خطط التطوير.

تعديل تشريعي لتمكين قصور الثقافة من تنمية مواردها

وأكد جلال أن تطوير قصور الثقافة لا يتوقف عند توفير التمويل، وإنما يحتاج كذلك إلى أفكار جديدة تتناسب مع طبيعة العصر وتساعد على استعادة تواصل المؤسسات الثقافية مع الشباب.

ولفت إلى أن القانون الحالي لا يتيح لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الاستفادة من المساحات المحيطة بالقصور وبيوت الثقافة بالصورة المقترحة، موضحًا أن هناك توجهًا للعمل بالتعاون مع مجلس النواب على إعداد تعديل تشريعي يتيح للهيئة أدوات أوسع لتنمية مواردها وتعزيز قدرتها على تنفيذ رسالتها.

وشدد على أن بناء الوعي عملية ممتدة لا يمكن تحقيقها خلال فترة قصيرة، وإنما تتطلب تكاملًا مستمرًا بين مؤسسات الثقافة والإعلام، إلى جانب تطوير أدوات التواصل مع الأجيال الجديدة.

الثقافة والصناعات التراثية في قلب خطة التطوير

وأوضح جلال أن الدور الأساسي للهيئة العامة لقصور الثقافة لا يقتصر على تقديم الأنشطة الثقافية والفنية، بل يمتد إلى دعم الثقافة المحلية والصناعات التراثية، خاصة في ظل التنوع الذي تتميز به القرى والمدن المصرية، وما تمتلكه كل منطقة من ملامح وتراث خاص.

وأضاف أن المجتمع المصري يتميز بارتفاع نسبة الشباب، وهو ما يتطلب توفير مساحات ثقافية وإنسانية ملائمة لهم، قادرة على استيعاب طاقاتهم وتشجيعهم على المشاركة والإبداع.

خطة متكاملة لإعادة صياغة دور قصور الثقافة

وكشف وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ أنه يعمل حاليًا على دراسة أوضاع قصور وبيوت الثقافة تمهيدًا لإعداد خطة متكاملة لتطويرها، بالتوازي مع بحث التعديلات التشريعية المطلوبة داخل اللجنة.

وفي سياق آخر، وجه جلال التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن انتقال الوزارات والمجالس النيابية إلى العاصمة الإدارية الجديدة أسهم في إعادة إحياء المنطقة بصورة شاملة.

وأعرب عن إعجابه بسرعة تنفيذ عملية الانتقال وما شهدته العاصمة الجديدة من مبانٍ ومنشآت، معتبرًا أن ما تحقق على أرض الواقع يمثل تحولًا كبيرًا في شكل ومكونات المنطقة.

الفنان ياسر جلال مجلس الشيوخ لجنة الثقافة والآثار الصناعات التراثية

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