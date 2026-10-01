في برقية للرئيس السيسي.. مجلس الشيوخ: نضع المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار

أرسل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني، برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الجديد.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية، التي شهدت انطلاق أعمال دور الانعقاد الجديد من مقر مجلس الشيوخ بالعاصمة الجديدة.

وأكد المستشار عصام الدين فريد في البرقية أن الأمانة الوطنية التي يحملها أعضاء مجلس الشيوخ تحت قبة المجلس تفرض عليهم التزاما وطنيا بوضع المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار.

وجاءت بالبرقية الموجهة إلى رئيس الجمهورية، "وإنني على يقين... بأن عملكم الدؤوب وإخلاصكم المعهود... سيكونان كما كانا دائماً... المحرك الأساسي لتحقيق غاياتنا الوطنية المشتركة".

وجاء نصها كالآتي :

السيداتُ والسادةُ أعضاءَ مجلسِ الشيوخِ الموقرين:

إن الأمانة الوطنية التي نحملها تحت هذه القبة الموقرة... تفرض علينا التزاماً وطنيًا.. بأن نضع دوماً المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار... وإنني على يقين... بأن عملكم الدؤوب وإخلاصكم المعهود... سيكونان كما كانا دائماً... المحرك الأساسي لتحقيق غاياتنا الوطنية المشتركة.

وفي ختامِ كلمتي... أسألُ اللهَ العليَّ القدير... أن يوفقَنا جميعًا لما فيهِ خيرُ مصرَ وشعبِها العظيم... وأن يكللَ أعمالَ دورِ انعقادِنا هذا بالنجاحِ والتوفيق.

وعلى اللهِ قصدُ السبيل... إنَّهُ نعمَ المولى ونعمَ النصير.