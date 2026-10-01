وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وميكروباص بالطريق الأوسطي

تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل «تريلا» بسيارة أجرة «ميكروباص» بالطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، للتواجد ومتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة، وصرف المساعدات العاجلة للمستحقين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.