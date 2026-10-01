قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة التسجيل في منتدى مصر 2026.. الرابط والخطوات
الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس
تحرك عاجل لحل أزمة تلاميذ يعبرون ماسورة للذهاب للمدرسة بالبحيرة
الفضالي: دعوة الرئيس للمشاركة في «منتدى مصر 2026» فرصة حقيقية للتوافق السياسي والمجتمعي
سرا .. أول لقاء بين الحكومة السورية وحزب الله منذ سقوط نظام بشار الأسد
ليست تراخيص السيارات فقط.. 5 قرارات من الرئيس السيسي في صالح المواطن
الإمارات تشكر السعودية وتثمّن تعاونها في واقعة فلاي دبي
رغم جاهزية بكين.. واشنطن تستبعد الغزو الصيني لتايوان قبل 2028
مي فاروق تؤيد قرار محمد ثروت بعدم المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية 2026 لهذا السبب
صديق رونالدو: «الدون» تعرّض للخيانة من مدرب البرتغال
استقالة رئيس دار الأوبرا المصرية و أزمة مهرجان الموسيقى العربية | القصة الكاملة وأسباب الرحيل
صدى البلد ينشر أجندة اليوم الثاني لمؤتمر منتدى مصر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تكرم إدارات الاتصال السياسي والإعلام والمراجعة الداخلية والحوكمة

التضامن
التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة العامة للاتصال السياسي، والإدارة العامة للإعلام، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بحضور أيمن عبد الموجود،الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمتحدث باسم الوزارة، وذلك تقديرًا لتميزها خلال شهر سبتمبر الماضي.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء العاملين بالإدارة العامة للاتصال السياسي بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، برئاسة الأستاذة رانيا عزت، وبحضور داليا مختار نوح، إلى جانب أعضاء الإدارة، حيث تسلموا شهادات تقدير، مشيدة بتميزهم والجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

كما التقت وزيرة التضامن الاجتماعي العاملين بالإدارة العامة للإعلام، بحضور محمد عبد المنعم، المستشار الإعلامي للوزارة، وانها صدقي، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي، وكافة العاملين بقطاع الإعلام بالوزارة، حيث سلّمتهم شهادات التكريم تقديرًا لجهودهم في إبراز جهود الوزارة، وحسن إدارة العلاقة مع مختلف وسائل الإعلام، وتسهيل مهمتهم في الحصول على البيانات والمعلومات، الأمر الذي أسهم في ارتفاع معدلات النشر في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، إلى جانب زيادة التفاعل على الصفحات الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي قطاع الإعلام بالاستمرار على النهج ذاته، لما يمثله الإعلام من دور حيوي ومهم في إبراز مجالات عمل الوزارة وجهودها المختلفة.

كما كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بحضور شريف أبو الفتوح، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، تقديرًا لجهود العاملين بالإدارة خلال الفترة الماضية، وحجم الإنجاز الذي حققته الإدارة في إطار أداء مهامها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرصها على تكريم القطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك في إطار التقييم المؤسسي المستمر لأداء مختلف قطاعات الوزارة، وتشجيعًا للعاملين على مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات.

من جانبهم، أعرب العاملون بالإدارات والقطاعات المكرمة عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لهم، وحرصها على لقائهم وتقدير جهودهم، مؤكدين استمرارهم في أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة بالدرجة نفسها من الكفاءة والتميز، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وخدمة المواطنين.

مايا مرسي التضامن الاجتماعي شهر سبتمبر الماضي أيمن عبد الموجود مكتب الوزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

محمد هاني

اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية

قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

التسبيح

تسبيح إذا قلته يفتح الله لك كل أبواب الرزق.. ردده 100 مرة

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية: تخفيض درجات تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني

جانب من جولة مدير أمن سوهاج

الشباك الواحد يدخل الخدمة في سوهاج.. مدير الأمن يتابع التجربة ميدانيًا ويستمع للمواطنين

إزالة التعديات بالبحيرة

إزالة 23 حالة تعد على مبان بمساحة 2255 م² بالبحيرة

بالصور

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

في موسمه.. طريقة عمل الزيتون والليمون المعصفر المخلل في البيت بطعم المطاعم

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

شايف جسمك متكسّر وعضلاتك شادّة عليك؟.. سر كوب الكاكاو باللبن وفوائده المُدهشة

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد