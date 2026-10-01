التضامن تكرم إدارات الاتصال السياسي والإعلام والمراجعة الداخلية والحوكمة

كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة العامة للاتصال السياسي، والإدارة العامة للإعلام، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بحضور أيمن عبد الموجود،الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمتحدث باسم الوزارة، وذلك تقديرًا لتميزها خلال شهر سبتمبر الماضي.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء العاملين بالإدارة العامة للاتصال السياسي بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، برئاسة الأستاذة رانيا عزت، وبحضور داليا مختار نوح، إلى جانب أعضاء الإدارة، حيث تسلموا شهادات تقدير، مشيدة بتميزهم والجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

كما التقت وزيرة التضامن الاجتماعي العاملين بالإدارة العامة للإعلام، بحضور محمد عبد المنعم، المستشار الإعلامي للوزارة، وانها صدقي، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي، وكافة العاملين بقطاع الإعلام بالوزارة، حيث سلّمتهم شهادات التكريم تقديرًا لجهودهم في إبراز جهود الوزارة، وحسن إدارة العلاقة مع مختلف وسائل الإعلام، وتسهيل مهمتهم في الحصول على البيانات والمعلومات، الأمر الذي أسهم في ارتفاع معدلات النشر في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، إلى جانب زيادة التفاعل على الصفحات الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي قطاع الإعلام بالاستمرار على النهج ذاته، لما يمثله الإعلام من دور حيوي ومهم في إبراز مجالات عمل الوزارة وجهودها المختلفة.

كما كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بحضور شريف أبو الفتوح، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، تقديرًا لجهود العاملين بالإدارة خلال الفترة الماضية، وحجم الإنجاز الذي حققته الإدارة في إطار أداء مهامها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرصها على تكريم القطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك في إطار التقييم المؤسسي المستمر لأداء مختلف قطاعات الوزارة، وتشجيعًا للعاملين على مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات.

من جانبهم، أعرب العاملون بالإدارات والقطاعات المكرمة عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لهم، وحرصها على لقائهم وتقدير جهودهم، مؤكدين استمرارهم في أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة بالدرجة نفسها من الكفاءة والتميز، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وخدمة المواطنين.