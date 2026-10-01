أجندة أخبار الجمعة 2 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

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طن والمحافظة على أمنه ومقدراته" بخطبة الجمعة ...

تتناول خطبة الجمعة، التي تُلقى في المساجد، موضوع حب الوطن والمحافظة على أمنه ومقدراته، مؤكدة أن حب الوطن والمحافظة على مكتسباته مسؤولية مشتركة، مع الدعوة إلى صون مقدراته، ونبذ الفرقة، ومواجهة الشائعات، ونشر الوعي والعمل والتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

افتتاح فعاليات "منتدى العلمين الإفريقي 2026"

تستضيف مدينة العلمين الجديدة، فعاليات "منتدى العلمين الإفريقي 2026" في دورته الافتتاحية، بمشاركة عدد من القيادات وصناع القرار والمؤسسات التمويلية من القارة الإفريقية، وذلك بمركز المؤتمرات والمعارض الدولي بالعلمين الجديدة، ويستمر حتى 4 أكتوبر.

انطلاق ماراثون عمان في العاصمة الأردنية

تشهد العاصمة الأردنية عمان، انطلاق فعاليات ماراثون عمان الذي يأتي ضمن أجندة سباقات الطرق المعتمدة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بمشاركة عدائين من الأردن وخارجه، تحت شعار "اركض في قلب عمان".

الاحتفال باليوم الدولي للاعنف

في الثاني من أكتوبر، يحتفي العالم بـ"اليوم الدولي للاعنف"، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذكرى ميلاد المهاتما غاندي، بهدف نشر ثقافة السلام واللاعنف وتعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب، والتأكيد على أهمية الوسائل السلمية في مواجهة النزاعات وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

عرض «أوبرا عايدة» على المسرح الكبير

تقدم دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي عرض «أوبرا عايدة» لفرقة أوبرا القاهرة، بمشاركة فرقتي الباليه والكورال وأوركسترا أوبرا القاهرة، على المسرح الكبير بالقاهرة، في الثامنة مساءً، ضمن سلسلة عروض متواصلة.

ورشة “فنون العرائس وخيال الظل” في بيت السحيمي

يستضيف مركز الإبداع الفني في بيت السحيمي في الواحدة ظهرا، ورشة "فنون العرائس وخيال الظل"، بإشراف وتدريب المخرج المسرحي مصطفى الصباغ، وهي ورشة أسبوعية تستمر خلال شهر أكتوبر.

محمود درويش وفرقته «كنوز» في أوبرا الإسكندرية

تستضيف دار أوبرا الإسكندرية حفلًا غنائيًا للفنان محمود درويش وفرقته «كنوز»، بمشاركة ميرنا شلبي وأشرف البلاح وحسام جلال، في الثامنة مساءً، ويتضمن باقة من أغنيات كبار نجوم مصر والوطن العربي، ويختتم بـ«أحلف بسماها» و«بالأحضان».

فرقة «عشاق النغم» في دار الأوبرا

تقدم فرقة «عشاق النغم» حفلًا غنائيًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساءً، بقيادة المايسترو د. محمد عبد الستار، وبمشاركة نخبة من الفنانين، وبرعاية وزارة الثقافة المصرية.

ورش فنية وحرفية في "شارع الفن" بالمنيا

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة "شارع الفن" في المنيا بكورنيش النيل، من خلال ورش فنية وحرفية للأطفال، إلى جانب عرض فني لفريق كورال أطفال المنيا ومعرض للكتاب.

عرض للآلات الشعبية في "شارع الفن" في كفر الشيخ

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة في حديقة صنعاء بكفر الشيخ، معرضا وورشا فنية، إلى جانب عرض فني لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية، فس ختام فعاليات مبادرة "شارع الفن".

عرض فرقة "الأنفوشي" للإنشاد الديني ضمن فعاليات "شارع الفن" في الإسكندرية

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات "شارع الفن" في بشارع الحضارات "النبي دانيال" بمحطة الرمل فس الإسكندرية، وتشمل عرضا لفرقة الأنفوشي للإنشاد الديني، وآخر لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى جانب ورش فنية وفقرة البودكاست.

عرض فرقة "أبو صير" في "شارع الفن" في بني سويف

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مبادرة «شارع الفن» في بني سويف، اليوم الجمعة بالممشى السياحي، وتتضمن عرضًا فنيًا لفرقة "أبو صير" للموسيقى والغناء، إلى جانب عدد من الورش الفنية.

عرض فرقة "الإسماعيلية للآلات الشعبية" في "شارع الفن"

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مبادرة "شارع الفن" بحديقة الشيخ زايد فس الإسماعيلية، وتشمل فقرة لاكتشاف المواهب، إلى جانب عرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية.

عروض فنية ومسرح العرائس في "شارع الفن" بأسوان

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، عرضا فنيا لفرقة أسوان للموسيقى العربية، وآخر لمسرح العرائس، وورشة لتشكيلات الفوم جليتر، إلى جانب فقرة لاكتشاف المواهب، في ختام فعاليات مبادرة "شارع الفن" في ميدان المحطة بأسوان.



عروض الفنون الشعبية في ختام فعاليات "شارع الفن" في قنا

تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مبادرة "شارع الفن" بكورنيش النيل في قنا، بعرض فني لفرقة قنا للفنون الشعبية، إلى جانب فقرة لمسرح العرائس.

عرض «Chunky Jewellery» في مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

يقدم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة العرض البريطاني «Chunky Jewellery» لفرقة Barrowland Ballet من اسكتلندا، في السابعة مساءً بساحة روابط للفنون، ويمزج بين المسرح والرقص والكوميديا والأغاني، متناولًا الصداقة والأمومة والفقد والقدرة على الاستمرار.

عرض «Underdogs» في ختام مهرجان إيزيس

يقدم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة العرض النمساوي «Underdogs» لفرقة Editta Braun Company، في التاسعة مساءً بمسرح الهناجر، ضمن حفل ختام الدورة الرابعة، ويجمع بين الأكروبات والرقص والتمثيل في معالجة للعزلة والعنف والصراع والحرب وقوة التضامن، دون حوار ولمدة 55 دقيقة.

حفل «إلى هاني شنودة» في مهرجان She Arts

يُقام حفل «إلى هاني شنودة» بقاعة إيوارت في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ضمن فعاليات مهرجان She Arts، ويتضمن عروضًا موسيقية وغنائية احتفاءً بتجربة الموسيقار هاني شنودة.

عرض الفنانة ميركا نوفاك في مهرجان She Arts

تقدم الفنانة التشيكية ميركا نوفاك عرضًا موسيقيًا ضمن فعاليات مهرجان She Arts، في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

عرض موسيقي لـ"إينيس" الإندونيسية في مهرجان She Arts

تشارك الفنانة الإندونيسية إينيس بعرض موسيقي وغنائي ضمن فعاليات مهرجان She Arts، المقام في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

صفا الهلالي «سيدة الرباب» في مهرجان She Arts

تقدم الفنانة المصرية صفا الهلالي «سيدة الرباب» عرضًا موسيقيًا ضمن فعاليات مهرجان She Arts، في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

عرض موسيقي للفنانة كوستانزا أليجياني في مهرجان She Arts

تشارك الفنانة الإيطالية كوستانزا أليجياني بعرض موسيقي وغنائي ضمن فعاليات مهرجان She Arts، في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ختام معرض عمّان الدولي للكتاب

تختتم فعاليات الدورة الـ25 من معرض عمّان الدولي للكتاب بفعالية «ماذا بعد المعرض.. الثقافة من التوصيات إلى الالتزام»، بمشاركة جبر أبو فارس وسالم الفقير ومفلح العدوان وحسين نشوان وإدارة أحمد الطراونة، وذلك في المركز الأردني للمعارض الدولية بـ«مكة مول».

فصل تصميم وتصنيع العرائس في دار الأوبرا

يبدأ مركز تنمية المواهب فصل تصميم وتصنيع العرائس (المستوى الأول) بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، في الثالثة عصرًا، ويستهدف الأطفال من سن 10 سنوات.

حفل محمد عادل «Mohamed Obit» ساحة Room Art

يقدم الفنان والموسيقار محمد عادل، الشهير بـ«Mohamed Obit»، حفلًا موسيقيًا حيًا في Room Art Space في جاردن سيتي، ويبدأ الحفل في الثامنة مساءً، مع فتح الدخول للجمهور في السابعة والنصف.

فرقة «كروس أوفر» في قصر الأمير بشتاك

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير بشتاك بشارع المعز لدين الله الفاطمي، حفلًا موسيقيًا لفرقة «كروس أوفر» في السابعة والنصف مساءً، ويتضمن البرنامج مختارات من الأوبرا والموسيقى الكلاسيكية والجاز، إلى جانب أغنيات عربية بتوزيعات تجمع بين القوالب الكلاسيكية والجاز والموسيقى الشرقية.

عرض "Play Crowd" في تياترو "أركان"

يستضيف تياترو "أركان" في الشيخ زايد، عرض "Play Crowd"، في الثامنة مساء، ضمن العروض الكوميدية والمسرحية التي يقدمها المسرح.

عرض تخرج أكاديمية الحزب الكوميدي

يقدم المركز المصري للثقافة والفن «مكان» عرض تخرج أكاديمية الحزب الكوميدي، بمشاركة المواهب الجديدة التي أنهت ورشة العمل، إلى جانب عدد من الكوميديانات، في عرض ستاند آب كوميدي حي.

أمسية شعرية لعمرو حسن في ساقية الصاوي

يقدم الشاعر عمرو حسن أمسية شعرية في ساقية الصاوي بالزمالك، تتضمن إلقاء مجموعة من قصائده، وتقام الفعالية من 8 إلى 10 مساءً.

حفل الفنانة ميار ياسر في ساقية الصاوي

تقدم ميار ياسر حفلًا بقاعة الحكمة في ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، من الثامنة حتى العاشرة والنصف مساءً.

سهرة غنائية لروائع الموسيقى العربية في نُوار

تستضيف مساحة "نُوار" للفنون والثقافة، الدكتور عبد الحميد يحيى والفرقة الموسيقية في سهرة غنائية لروائع الموسيقى العربية لكبار الملحنين، في الثامنة والنصف مساء.

«خيال مريض» على مسرح الدراما بالعاصمة الجديدة

يُعرض العرض المسرحي «خيال مريض» على مسرح الدراما بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، بطولة هشام ماجد وعبد الرحمن توتا ومحسن منصور، في مواعيد العروض المقررة، ويقدم تجربة مسرحية تجمع بين التمثيل والاستعراض.

عرض «ليلة عسل» على مسرح موفنبيك

تعرض المسرحية الكوميدية «ليلة عسل» في الثامنة مساء على مسرح موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر بطولة مصطفى غريب، وتدور أحداثه حول شاب تتحول احتفاليته الخاصة إلى سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية.

مسرحية "متولي وشفيقة" بمسرح الطليعة

تعرض مسرحية "متولي وشفيقة" في قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج أمير اليماني وبطولة كل من محمد فريد ويسرا المنسي ومنة اليماني، في التاسعة مساء.

"مغامرات جيمو" يواصل عروضه على مسرح الشمس

يواصل مسرح الشمس بمدينة نصر، مسرحية "مغامرات جيمو" لأصحاب الهمم، بطولة كريم الحسيني وإسراء حامد، ومن تأليف صلاح متولي وإخراج محمد عشري، في الثامنة مساء.

مسرحية "أداجيو... اللحن الأخير" على مسرح الغد

يستمر عرض مسرحية "أداجيو... اللحن الأخير" من إنتاج فرقة مسرح الغد، ضمن مشروعها "المعالجة المسرحية للرواية" الذي تهدف من خلاله إلى تقديم أعمال أدبية بارزة في قوالب مسرحية معاصرة، ويشارك في بطولتها رامي التمباري وهبة عبد الغني وبسمة شوقي وجورج أشرف وجنى عطوة، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، وتعرض في الثامنة مساء.

مسرحية "ساعة حظ" على مسرح أوبرا ملك

يستمر عرض مسرحية "ساعة حظ" لفرقة مسرح الشباب على مسرح أوبرا ملك بالأزبكية في الثامنة مساء، من إخراج حسام التوني وبطولة ياسر أبو العينين وهالة محمد وعادل الحسيني ونادين عامر.

عرض "حلم حلاوة" على مسرح المتروبول

يستمر عرض مسرحية "حلم حلاوة" على المسرح القومي للأطفال بالعتبة، تأليف ياسر أبو العينين وإخراج مي مهاب وبطولة أحمد صبري غباشي وإسراء حامد ومجدي عبد الحليم ومحمد خليل ودعاء حسام، في الثامنة مساء.

عرض "يمين في أول شمال" على مسرح السلام

يستمر عرض مسرحية "يمين في أول شمال" بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام بشارع قصر العيني، تأليف محمود جمال حديني وبطولة عبدالله صابر وإيهاب محفوظ وإخراج عبدالله صابر، في الثامنة والنصف مساء.

المسرحية الكوميدية "ابن الأصول" على مسرح ميامي

تواصل فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة ياسر التوبجي، عرض المسرحية الكوميدية "ابن الأصول" على مسرح ميامي بوسط البلد، من تأليف وإخراج مراد منير، وبطولة ميرنا وليد ومصطفى شوقي ومحمود عامر وآخرين، في الثامنة والنصف مساءً.

مسرحية "حواديت" بمركز الإبداع الفني

تعرض مسرحية "حواديت" من صياغة وإخراج المخرج الكبير خالد جلال, ويُقدم بواسطة خريجي الدفعة الثالثة ("دفعة علي فايز") من ستوديو الممثل بمركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، على مسرح مركز الإبداع الفني بأرض المعارض في الجزيرة، في السابعة والنصف مساء.

عرض «Oliver بالعربي» على مسرح تياترو 90

يُعرض «Oliver بالعربي» بمشاركة نانسي على مسرح تياترو 90 في نارمر كوليدج، ضمن عروض تمتد على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن العمل أجواءً مسرحية غنائية مستوحاة من قصة «Oliver».

عرض "باسورد" على مسرح العرائس

يستمر مسرح العرائس بالعتبة، في عرض مسرحية "باسورد" للأطفال، تأليف محمد محمود وإخراج سحر منصور، في السابعة والنصف مساء.

معرض «رحلة القوارب» في جاليري «أوديسي»

يستضيف جاليري «أوديسي» بالزمالك معرض «رحلة القوارب»، وهو المعرض الـ55 لنقابة القاهرة للفنون.

معرض أعمال الفنان سام شندي في جاليري "الزمالك"

يستضيف جاليري "الزمالك" للفنون، في القاعتين الأولى والثانية، معرضا لأعمال النحات سام شندي، ويضم مجموعة من منحوتاته.

معرض «دويتو» للفنانة سلوى نور الدين في جاردن سيتي

يتواصل بقاعة Sands Art Gallery في جاردن سيتي معرض «دويتو» للفنانة التشكيلية سلوى نور الدين، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستكشف الحوار بين الواقع والتجريد، وتتناول المشاعر الإنسانية وعلاقة الإنسان بذاته ومحيطه.

معرض «متتالية مصرية» في جاليري «ديمي»

يستضيف جاليري «ديمي» بالزمالك معرضًا جماعيًا بعنوان «متتالية مصرية»، بمشاركة الفنانين أيمن وناس ومحمد مكاوي وأيمن لطفي وهاني رزق.

معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» في جاليري مشربية

يستمر معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» للفنان أسامة إيهاب في جاليري مشربية للفن المعاصر بوسط البلد، ضمن برنامج الجاليري للفن المعاصر.

معرض عبد الوهاب مرسي في جاليري «ياسين»

يستضيف جاليري «ياسين» للفنون بالزمالك معرضًا لأعمال الفنان عبد الوهاب مرسي، التي تستلهم التراث والحضارة المصرية بمراحلها المختلفة، وتجمع بين عناصر الفن الفرعوني والإسلامي والحروف والأشكال الحيوانية.

معرض «رواد استديو الفنون» بالبيت الروسي بالإسكندرية

تتواصل فعاليات معرض «رواد استديو الفنون» بقاعة العروض الفنية بالبيت الروسي في وسط الإسكندرية، بمشاركة شباب المدينة وطلاب الاستديو، ويضم لوحات زيتية وأعمالًا فنية متنوعة تعكس تجارب واتجاهات فنية مختلفة، وتدعم المواهب الشابة.

معرض «ما زال النيل يجري» في جاليري قرطبة

تتواصل فعاليات معرض «ما زال النيل يجري» لنخبة من الفنانين، بجاليري قرطبة، بمشاركة ضيف الشرف الفنان عادل المصري، إلى جانب مجموعة من الفنانين التشكيليين.

معرض Quadro Art Experience

يواصل جاليري Casa Di Vici بجاردن سيتي استضافة معرض Quadro Art Experience، بمشاركة نخبة من الفنانين، وتنسيق الفنانة ياسمين أبو العز، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية.

معرض استعادي للفنان الراحل سعيد حداية بمركز الجزيرة للفنون

تتواصل فعاليات المعرض الاستعادي للفنان التشكيلي الراحل سعيد حداية بقاعات العرض المتغيرة بمركز الجزيرة للفنون في الزمالك، ويضم أعمالًا تستعرض مسيرته الإبداعية وإسهاماته في فن الجرافيك والحركة التشكيلية المصرية.

معرض مالين جونتيكا بجاليري «سفرخان»

يواصل جاليري «سفرخان» عرض معرض الفنانة السويدية مالين جونتيكا «Observations, Here and There...»، في أول معرض فردي لها بمصر، ويضم أعمالًا مستوحاة من ملاحظاتها وتجاربها بين مصر والسويد.

معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية

تتواصل فعاليات معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية «Egypt Press Photo 2026» بجاليري التصوير في الجامعة الأمريكية، ويضم أعمالًا توثق أبرز الأحداث والقضايا في مصر، ضمن الحدث السنوي المعني بتوثيق الذاكرة البصرية المصرية.

معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي في جاليري بيكاسو إيست

يواصل جاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس، معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية المستوحاة من طبيعة جبل الطير وذاكرته التاريخية والروحية، بمشاركة أكثر من 30 فنانًا.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.

معرض النحات عصام درويش في جاليري «المشهد»

يتواصل معرض الفنان عصام درويش «أصلي مصري» في جاليري المشهد للفن بالزمالك، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستحضر روح الإنسان والمكان والهوية المصرية، ويستقبل الزوار من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.