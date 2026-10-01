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رافائيل لياو يرتدي القميص رقم 7 مع البرتغال بعد مغادرة كريستيانو رونالدو للمعسكر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رافائيل لياو يرتدي القميص رقم 7 مع البرتغال بعد مغادرة كريستيانو رونالدو للمعسكر

رونالدو
رونالدو
إسلام مقلد

لم تنتظر البرتغال طويلًا بعد مغادرة كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب، إذ ظهر اسم رافائيل لياو بالقميص رقم 7 في قائمة المنتخب البرتغالي لمواجهة الدنمارك، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

لياو يرتدي رقم رونالدو أمام الدنمارك

وأدرج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» رافائيل لياو بالقميص رقم 7 بدلًا من رقمه المعتاد 17، بينما انتقل الرقم 17 إلى فابيو سيلفا.

وجاء تغيير أرقام القمصان بعد مغادرة رونالدو معسكر المنتخب البرتغالي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، قبل المواجهة المرتقبة أمام الدنمارك.

ويحظى ارتداء لياو للقميص رقم 7 باهتمام كبير، خاصة أن الرقم ارتبط باسم رونالدو مع المنتخب البرتغالي لسنوات طويلة، وأصبح أحد أبرز الأرقام في تاريخ كرة القدم البرتغالية خلال العصر الحديث.

رونالدو يغادر معسكر البرتغال

وكان رونالدو قد غادر معسكر المنتخب عقب التطورات الأخيرة داخل الفريق، بعدما لم يشارك في الفوز على النرويج.

وأعلن قائد البرتغال عبر حسابه على «إنستجرام» مغادرته المعسكر، موضحًا أنه اتخذ القرار عقب حديثه مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مع التأكيد على أنه سيكشف أسباب مغادرته في الوقت المناسب.

ورغم ذلك، لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي من الاتحاد البرتغالي يفيد بأن لياو أصبح الوريث الدائم للقميص رقم 7 أو أن رونالدو أنهى مسيرته الدولية.

تغيير مؤقت وليس إعلانًا عن نهاية حقبة رونالدو

ويبدو أن ارتداء لياو للقميص رقم 7 يرتبط بقائمة مباراة الدنمارك تحديدًا، وليس بقرار نهائي بشأن مستقبل رونالدو مع المنتخب.

وتظهر قاعدة بيانات «يويفا» رونالدو ولياو بالقميص رقم 7 في قائمة المنتخب العامة، وهو ما يعزز احتمال أن يكون تغيير الرقم خاصًا بالمباراة الحالية.

كما أن لوائح المسابقة تفرض أرقامًا محددة على اللاعبين المدرجين في قائمة المباراة، وبالتالي لم يكن من الضروري أن يظل القميص رقم 7 شاغرًا بعد مغادرة رونالدو للمعسكر.

مقارنة مع ميسي والقميص رقم 10

وأعاد هذا المشهد إلى الأذهان موقفًا مختلفًا مع منتخب الأرجنتين وليونيل ميسي، عندما تقرر الاحتفاظ بالقميص رقم 10 دون منحه للاعب آخر في المباراة الوداعية للنجم الأرجنتيني.

لكن هناك اختلافًا جوهريًا بين الحالتين، إذ كان ميسي قد أعلن نهاية مشواره الدولي، بينما لم يعلن رونالدو حتى الآن اعتزاله اللعب مع المنتخب البرتغالي.

وبالتالي، فإن ظهور رافائيل لياو بالقميص رقم 7 أمام الدنمارك لا يعني رسميًا انتهاء حقبة كريستيانو رونالدو مع البرتغال، وإنما يظل تغييرًا مرتبطًا بقائمة المباراة في ظل غياب قائد المنتخب عن المواجهة.

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