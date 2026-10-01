هدد بكشف المستور.. القصة الكاملة لمغادرة رونالدو معسكر البرتغال

ترك كريستيانو رونالدو معسكر منتخب البرتغال في كوبنهاجن، بعدما تصريحات خورخي جيسوس المدير الفني للمنتخب بشأن عدم مشاركته في مباراة النرويج والدنمارك بالأمم الأوروبية، وهو ما اشعل فتيل الأزمة مع الدون.

وشهدت مباراة النرويج السابق لمنتخب البرتغال بقاء كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء طوال اللقاء وهو ما سبب أزمة بين اللاعب والمدرب.

ورغم محاولات المدير الفني لمنتخب البرتغال على التأكيد بعدم وجود أزمة مع رونالدو لكن الأمور خرجت عن السيطرة تماما خصوصا بعد تصريحاته ليترك رونالدو معسكر المنتخب ويرحل.

وقال خيسوس خلال تصريحاته أمس: رونالدو سيجلس على مقاعد البدلاء، وإذا احتاجه لمدة 30 دقيقة فسيشارك، وإذا لم يحتج إليه فلن يلعب، ولن يفرض أي لاعب تغيير قراري.

سافر رئيس الاتحاد البرتغالي إلى كوبتهاجن لعقد جلسة بين رونالدو والمدرب لكن لم تؤتى بثمارها، حيث قرر اللاعب في النهاية مغادرة المعسكر.

رونالدو يتوعد جيسوس

وأعلن كريستيانو رونالدو رسميًا مغادرة معسكر المنتخب بعد المؤتمر الصحفي لجورجي جيسوس، وبعد محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي.

وقال في تصريحاته: "في الوقت المناسب، سأخبر الشعب البرتغالي بالحقيقة حول الأسباب التي دفعتني إلى مغادرة المنتخب الذي لطالما كرست نفسي من أجله، أما الآن، فقد حان الوقت لأتمنى حظا موفقا للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق."