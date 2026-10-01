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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«عشان يختصر الطريق».. ضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بالقليوبية

المتهم
المتهم
محمد شراط

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق في محافظة القليوبية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.


تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وضبط قائدها، وهو عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وذلك بتاريخ 27 سبتمبر الماضي، حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، بدعوى اختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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