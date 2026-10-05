«القومي للطفولة والأمومة» يفتتح فرعًا في شلاتين لتعزيز خدمات الأطفال والأسر بمدن الجنوب

شهدت مدينة شلاتين افتتاح فرع جديد للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في خطوة تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع الأطفال والأسر بالمناطق الحدودية، وتوسيع نطاق البرامج التوعوية والصحية والاجتماعية التي يقدمها المجلس بمدن جنوب البحر الأحمر.

وجرى افتتاح الفرع، اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، بحضور ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، نيابة عن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، والدكتورة سحر فوزي جاد السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك ضمن الزيارة الميدانية التي ينفذها المجلس بمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد خلال الفترة من 1 إلى 8 أكتوبر الجاري.

حوار مباشر مع أطفال شلاتين

وتضمنت فعاليات الزيارة لقاءً مفتوحًا بقصر ثقافة شلاتين، جمع نائب المحافظ ورئيسة المجلس بعدد من أطفال المدينة، حيث استمعتا إلى آرائهم وتطلعاتهم، وتعرفتا على اهتماماتهم والأنشطة التي يفضلونها، إلى جانب الموضوعات التي يرغبون في الحصول على مزيد من التوعية بشأنها.

ونقلت ماجدة حنا تحيات محافظ البحر الأحمر إلى أطفال شلاتين وأسرهم، وكذلك إلى رئيسة المجلس وفريق العمل، مشيدة بالتعاون بين المحافظة والمجلس في تنفيذ البرامج الموجهة للأطفال والفتيات والأسر.

وأكدت نائب المحافظ أن وجود فرع للمجلس داخل شلاتين يسهم في تقريب الخدمات والبرامج من المستفيدين، ويفتح مجالًا أكبر للتواصل المباشر مع الأسر والتعرف على احتياجات الأطفال، بما يدعم وصول أنشطة المجلس إلى أبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد.

المجلس: الاستماع للأطفال أساس تطوير البرامج

من جهتها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن افتتاح الفرع يأتي في إطار توجه المجلس إلى تعزيز وجوده بالمناطق الحدودية والوصول بالبرامج إلى الأطفال في أماكن وجودهم، مشددة على أهمية التعرف على رؤيتهم واحتياجاتهم عند إعداد وتنفيذ البرامج الموجهة إليهم.

وقدمت رئيسة المجلس الشكر للدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، على دعمه لأنشطة المجلس بالمحافظة، وكذلك على التعاون الذي ساهم في تنفيذ برامجه وفعالياته الموجهة لأطفال مدن الجنوب.

وشارك في الفعاليات الدكتور كرم ملاك، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، وناصر أحمد، استشاري المجلس ومدير برنامج المبادرة الوطنية لتمكين الفتاة «دوّي»، والدكتورة هناء السيد، استشاري المجلس ومدير برنامج صحة الفتيات.