من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

تتحدد قيمة المعاش المستحق للمواطن عند خروجه من العمل وفق مجموعة من العوامل المرتبطة بمسيرته التأمينية، وفي مقدمتها قيمة الأجر الذي جرى التأمين عليه ومدة الاشتراك في نظام التأمينات، وهو ما أوضحه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال حديثه عن منظومة المعاشات وأوضاع المؤمن عليهم.

عاملان يحددان قيمة المعاش

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك عاملين أساسيين يحددان قيمة المعاش، وهما الأجر التأميني ومدة الاشتراك في نظام التأمينات.

وأوضح أن قيمة الأجر الذي يؤمّن عليه المواطن تنعكس بصورة مباشرة على قيمة المعاش المستحق عند الخروج على المعاش، بما يعني أن زيادة الأجر التأميني تمثل أحد العوامل المؤثرة في قيمة المعاش الذي يحصل عليه المواطن مستقبلًا.

14 مليون مواطن ضمن المؤمن عليهم

وكشف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن عدد المؤمن عليهم يبلغ نحو 14 مليون مواطن، موضحًا أن العدد يصل إلى نحو 13.8 مليون تقريبًا.

وأشار إلى أن نحو 4 ملايين من المؤمن عليهم، بما يعادل 34% من إجمالي المشتركين في التأمينات، مؤمّن عليهم بأجر يبلغ 3000 جنيه أو أقل.

وتكشف هذه الأرقام عن حجم قاعدة المؤمن عليهم في منظومة التأمينات، إلى جانب تفاوت مستويات الأجور التي يتم التأمين عليها بين المشتركين.

مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل بالمعاش إلى 6 آلاف

وأوضح جمال عوض أن الأرقام القديمة الخاصة بالمعاشات تغيرت مع تطبيق الإصلاحات الجديدة، مشيرًا إلى أن قيمة المعاش لم تعد تُحسب وفق التصورات القديمة المتداولة لدى المواطنين.

وأضاف أن من يحصل حاليًا على أجر قدره 8 آلاف جنيه يمكن أن يحصل عند خروجه إلى المعاش على نحو 5500 إلى 6000 جنيه، وذلك وفقًا لمدة اشتراكه في التأمينات والأجر التأميني الخاص به.

وأكد أن مدة الاشتراك وقيمة الأجر التأميني يمثلان عنصرين أساسيين في تحديد القيمة النهائية للمعاش، وبالتالي لا يمكن تحديد معاش موحد لكل من يحصل على الراتب نفسه دون النظر إلى مدة الاشتراك وباقي العوامل المرتبطة بالمنظومة التأمينية.

تفاصيل تعاقد الهيئة على أرض بـ15 مليار جنيه

وتطرق رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال حديثه إلى الأرض التي تعاقدت الهيئة بشأنها مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والتي تبلغ قيمة التعاقد عليها 15 مليار جنيه.

وقال جمال عوض إن الأرض كانت بمثابة هدية من الرئيس لأصحاب المعاشات، موضحًا أن الهيئة حصلت على خصم على قيمة الأرض تجاوز 40% من قيمتها.

وأشار إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار التعامل مع أموال التأمينات بما يحقق الاستفادة منها، في ظل أهمية الحفاظ على موارد الهيئة وتنميتها بما يرتبط بحقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين من منظومة التأمينات.

منظومة التأمينات والإصلاحات الجديدة

وتأتي تصريحات رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار الحديث عن التطورات التي شهدتها منظومة المعاشات خلال الفترة الأخيرة، وتأثير الإصلاحات الجديدة على طريقة احتساب قيمة المعاشات.

وأكدت البيانات التي عرضها جمال عوض أن تحديد قيمة المعاش يرتبط بصورة أساسية بالأجر التأميني ومدة الاشتراك، مع اختلاف القيمة المستحقة من مواطن إلى آخر وفقًا لمساره التأميني.

وبحسب تصريحات رئيس الهيئة، فإن المواطن الذي يحصل حاليًا على أجر قدره 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه عند الخروج من الخدمة إلى ما بين 5500 و6000 جنيه، مع التأكيد على أن القيمة النهائية تعتمد على مدة الاشتراك والأجر التأميني.

كما أوضح أن نحو 4 ملايين من إجمالي المؤمن عليهم، البالغ عددهم قرابة 14 مليونًا، يتم التأمين عليهم بأجر يبلغ 3000 جنيه أو أقل، بما يمثل نحو 34% من إجمالي المشتركين في التأمينات.