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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026
محمد غالي

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2026 وفقا للموعد الدوري المحدد للصرف. 

ويهتم ملايين المواطنين بمتابعة موعد إتاحة المستحقات وخطوات الاستعلام عن موقف الدعم وحالة بطاقة الصرف إلكترونيا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا من خلال التحويلات النقدية المشروطة وفقا لمجموعة من الضوابط ومعايير الاستحقاق، ويستفيد من البرنامج أكثر من 22 مليون مواطن وفقا للبيانات الواردة عن منظومة الدعم النقدي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

يتم صرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين في يوم 15 من كل شهر وفقا للموعد المحدد لصرف الدعم النقدي.

ويشمل الصرف جميع المستفيدين من البرنامج بما في ذلك حاملي بطاقات ميزة المستخدمة في الحصول على المستحقات.

ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن موقف بطاقة الدعم قبل موعد الصرف للتأكد من استمرار الاستحقاق وعدم وجود أي مشكلات تتعلق بالبيانات أو حالة البطاقة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية للاستعلام عن موقف المواطنين المتقدمين للحصول على دعم تكافل وكرامة وبيانات المستفيدين وحالة بطاقة الدعم دون الحاجة إلى التوجه إلى الوحدة الاجتماعية أو مكاتب الشؤون.

ويمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لخدمات برنامج تكافل وكرامة.

اختيار خدمة الاستعلام عن المستفيدين.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في المكان المخصص لذلك.

الضغط على أيقونة استعلام.

الاطلاع على نتيجة البحث والبيانات الخاصة بحالة الدعم.

وتوضح نتيجة الاستعلام موقف بطاقة تكافل وكرامة وما إذا كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة إلى جانب البيانات المتعلقة بموقف المواطن من الحصول على الدعم النقدي.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

تتوافر مستحقات برنامج تكافل وكرامة من خلال عدد من منافذ الصرف التي تتيح للمستفيدين الحصول على الدعم وفقا للوسائل المعتمدة في المنظومة.

وتشمل أماكن صرف معاش تكافل وكرامة مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات وماكينات الصراف الآلي ATM ومنافذ صرف كارت ميزة بالإضافة إلى فروع البنوك المشاركة في منظومة صرف المستحقات وفقا للوسائل المتاحة لكل مستفيد.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة الفئات الأكثر احتياجا التي تنطبق عليها شروط وضوابط الحصول على الدعم النقدي.

وتشمل الفئات المستهدفة الأسر محدودة الدخل التي لديها أطفال ولا تمتلك مصادر دخل كافية إلى جانب كبار السن غير القادرين على العمل والأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات من محدودي الدخل وفقا لمعايير الاستحقاق.

وتخضع طلبات الحصول على الدعم للفحص والمراجعة من الجهات المختصة للتأكد من صحة البيانات المقدمة ومدى انطباق الشروط على المتقدم قبل إدراجه ضمن المستفيدين من البرنامج.

أسباب وقف أو تجميد معاش تكافل وكرامة

قد يتعرض معاش تكافل وكرامة للوقف أو التجميد في بعض الحالات التي لا تستوفي فيها الأسرة شروط الاستحقاق أو عند وجود بيانات تحتاج إلى المراجعة.

ومن بين الأسباب التي قد تؤدي إلى وقف أو تجميد الدعم تقديم بيانات غير صحيحة أو ثبوت امتلاك أصول وممتلكات لا تتوافق مع معايير الاستحقاق أو وجود دخل ثابت يتجاوز الحدود المقررة.

كما يمكن أن ترتبط مراجعة موقف الدعم بعدم تحديث البيانات أو المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة أو تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستفيد بما يؤثر على مدى استحقاقه للدعم.

ولذلك يفضل للمستفيدين متابعة حالة بطاقة تكافل وكرامة بصورة دورية والتأكد من صحة البيانات المسجلة وتحديث المستندات المطلوبة عند طلبها من الجهات المختصة.

كيفية التقديم في برنامج تكافل وكرامة

يمكن للراغبين في الحصول على دعم تكافل وكرامة التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة وتقديم طلب التسجيل في البرنامج وفقا للإجراءات المعتمدة.

وتختلف المستندات المطلوبة بحسب الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وتشمل بطاقة الرقم القومي سارية وشهادات ميلاد أفراد الأسرة ومستندات الزواج أو الطلاق أو الوفاة بحسب الحالة.

كما يتم تقديم المستندات الطبية المطلوبة في الحالات التي تستدعي إثبات وجود إعاقة أو حالة صحية تؤثر على القدرة على العمل وفقا للقواعد المنظمة.

وبعد تقديم الطلب تجري الجهات المختصة البحث الاجتماعي ومراجعة البيانات والمستندات للتأكد من مدى استحقاق الأسرة للدعم.

وفي حالة استيفاء شروط البرنامج يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج المستحق ضمن منظومة الدعم النقدي وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

متابعة حالة معاش تكافل وكرامة

ينصح المستفيدون بمتابعة حالة بطاقة تكافل وكرامة والاستعلام عن موقف الدعم بشكل دوري خاصة قبل مواعيد الصرف.

كما يجب التأكد من صحة البيانات وتحديث أي مستندات تطلبها الجهات المختصة لتجنب توقف أو تجميد المستحقات نتيجة وجود بيانات غير محدثة أو مستندات تحتاج إلى مراجعة.

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