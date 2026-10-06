مفاجأة لأصحاب المعاشات.. أصول التأمينات تقفز مليارات والهيئة تكشف التفاصيل

سنوات طويلة ارتبط فيها الحديث عن المعاشات بمخاوف من الفارق الكبير بين آخر راتب يحصل عليه الموظف وقيمة المعاش بعد خروجه على التقاعد.. لكن مع تطبيق منظومة التأمينات الجديدة، بدأت المعادلة تتغير، وأصبح الأجر التأميني ومدة الاشتراك عاملين أساسيين في تحديد قيمة المعاش وتحسينه.

وكشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل مهمة عن تطورات منظومة المعاشات، وأرقام المؤمن عليهم، إلى جانب آخر مستجدات استثمار أصول الهيئة.

اللواء جمال عوض

وأكد أن المعاش لا يأتي من فراغ، وإنما يرتبط بشكل مباشر بمتغيرين أساسيين، هما الأجر الذي يتم التأمين عليه ومدة الاشتراك في نظام التأمينات.. هذا ما أكده اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موضحًا أن تحسين أي من هذين المتغيرين ينعكس بصورة مباشرة على قيمة المعاش.

وخلال لقاء عبر قناة «النهار»، أوضح رئيس الهيئة أن زيادة الأجر التأميني تعني بالضرورة زيادة قيمة المعاش، مشيرًا إلى أن عدد المؤمن عليهم حاليًا يقترب من 14 مليون مواطن، من بينهم نحو 4 ملايين شخص، بما يعادل 34% من إجمالي المشتركين، مؤمّن عليهم بأجر يبلغ 3 آلاف جنيه أو أقل.

وأشار جمال عوض إلى أن الصورة القديمة التي كان يحصل فيها المواطن على راتب يصل إلى 8 آلاف جنيه ثم يخرج إلى المعاش ويحصل على معاش بقيمة ألف جنيه أصبحت من الماضي، مؤكدًا أن المنظومة الحالية شهدت تغيرًا كبيرًا.

وأوضح أن المواطن الذي يحصل على راتب قدره 8 آلاف جنيه يمكن أن يصل معاشه عند التقاعد إلى نحو 5500 أو 6000 جنيه، لافتًا إلى أن هذه النتائج جاءت في ضوء الإجراءات والإصلاحات التي تم تنفيذها في منظومة التأمينات، والتي تضمنها القانون الجديد المطبق منذ الأول من يناير 2020.

وأكد رئيس الهيئة أن كل سنة يقضيها المواطن داخل النظام الجديد تساهم في تحسين مستوى معاشه مستقبلًا، بما يعكس أهمية الاستمرار في منظومة التأمينات ورفع قيمة الأجر التأميني.

أرض بـ15 مليار جنيه تتحول إلى 56 مليارًا

وفي ملف استثمارات الهيئة، تحدث جمال عوض عن الأرض التي تعاقدت الهيئة بشأنها مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة 15 مليار جنيه، مؤكدًا أن الأرض كانت بمثابة «هدية من الرئيس لأصحاب المعاشات»، بعدما حصلت الهيئة على خصم تجاوز 40% من قيمتها.

وكشف أن قيمة الأرض تقدر حاليًا بنحو 56 مليار جنيه، بعدما كانت قيمتها وقت التعاقد 15 مليار جنيه، مؤكدًا أن الهيئة لا تعتزم بيع الأرض، وإنما ستدخل بها كشريك مع أحد كبار المطورين العقاريين لتنفيذ استثمار عقاري يحقق عوائد لصالح أموال التأمينات وأصحاب المعاشات.