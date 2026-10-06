قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتوجه إلى كوريا في مستهل جولة أسيوية تشمل ماليزيا وإندونيسيا
105 جنيهات.. تفعيل تسديد تأمين تابلت أولى ثانوي في مكاتب البريد بالرقم القومي
هل من يموت بسبب الإضراب عن الطعام شهيد؟.. عالم أزهري يجيب
مراد مكرم: الهند والصين عندهم 2 مليار نسمة.. بس معندهمش محمد صلاح
في ذكرى نصر أكتوبر الـ 53.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب والقوات المسلحة ويحيي تضحيات الأبطال
جولة آسيوية.. الرئيس السيسي يتوجه اليوم لـ كوريا وماليزيا وإندونيسيا
قمة مرتقبة مع رئيس كوريا الجنوبية ومائدة مستديرة لكبرى الشركات.. تفاصيل الجولة الآسيوية للرئيس السيسي
الرئيس السيسي يبدأ جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا
حالة الطقس خلال 6 أيام.. أمطار متفاوتة ورياح وانخفاض تدريجي في الحرارة
شهيد ومصاب في الغارة الإسرائيلية على مدينة غزة
أمطار رعدية واضطراب بالبحر الأحمر.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء
بين الطور وشرم الشيخ.. سيارة نقل تصطدم بميكروباص وتُصيب 11 عاملًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة لأصحاب المعاشات.. أصول التأمينات تقفز مليارات والهيئة تكشف التفاصيل

المعاشات
المعاشات
البهى عمرو

سنوات طويلة ارتبط فيها الحديث عن المعاشات بمخاوف من الفارق الكبير بين آخر راتب يحصل عليه الموظف وقيمة المعاش بعد خروجه على التقاعد.. لكن مع تطبيق منظومة التأمينات الجديدة، بدأت المعادلة تتغير، وأصبح الأجر التأميني ومدة الاشتراك عاملين أساسيين في تحديد قيمة المعاش وتحسينه. 

وكشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل مهمة عن تطورات منظومة المعاشات، وأرقام المؤمن عليهم، إلى جانب آخر مستجدات استثمار أصول الهيئة.

اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
اللواء جمال عوض

وأكد أن المعاش لا يأتي من فراغ، وإنما يرتبط بشكل مباشر بمتغيرين أساسيين، هما الأجر الذي يتم التأمين عليه ومدة الاشتراك في نظام التأمينات.. هذا ما أكده اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موضحًا أن تحسين أي من هذين المتغيرين ينعكس بصورة مباشرة على قيمة المعاش.

وخلال لقاء عبر قناة «النهار»، أوضح رئيس الهيئة أن زيادة الأجر التأميني تعني بالضرورة زيادة قيمة المعاش، مشيرًا إلى أن عدد المؤمن عليهم حاليًا يقترب من 14 مليون مواطن، من بينهم نحو 4 ملايين شخص، بما يعادل 34% من إجمالي المشتركين، مؤمّن عليهم بأجر يبلغ 3 آلاف جنيه أو أقل.

وأشار جمال عوض إلى أن الصورة القديمة التي كان يحصل فيها المواطن على راتب يصل إلى 8 آلاف جنيه ثم يخرج إلى المعاش ويحصل على معاش بقيمة ألف جنيه أصبحت من الماضي، مؤكدًا أن المنظومة الحالية شهدت تغيرًا كبيرًا.

وأوضح أن المواطن الذي يحصل على راتب قدره 8 آلاف جنيه يمكن أن يصل معاشه عند التقاعد إلى نحو 5500 أو 6000 جنيه، لافتًا إلى أن هذه النتائج جاءت في ضوء الإجراءات والإصلاحات التي تم تنفيذها في منظومة التأمينات، والتي تضمنها القانون الجديد المطبق منذ الأول من يناير 2020.

وأكد رئيس الهيئة أن كل سنة يقضيها المواطن داخل النظام الجديد تساهم في تحسين مستوى معاشه مستقبلًا، بما يعكس أهمية الاستمرار في منظومة التأمينات ورفع قيمة الأجر التأميني.

أرض بـ15 مليار جنيه تتحول إلى 56 مليارًا

 

وفي ملف استثمارات الهيئة، تحدث جمال عوض عن الأرض التي تعاقدت الهيئة بشأنها مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة 15 مليار جنيه، مؤكدًا أن الأرض كانت بمثابة «هدية من الرئيس لأصحاب المعاشات»، بعدما حصلت الهيئة على خصم تجاوز 40% من قيمتها.

وكشف أن قيمة الأرض تقدر حاليًا بنحو 56 مليار جنيه، بعدما كانت قيمتها وقت التعاقد 15 مليار جنيه، مؤكدًا أن الهيئة لا تعتزم بيع الأرض، وإنما ستدخل بها كشريك مع أحد كبار المطورين العقاريين لتنفيذ استثمار عقاري يحقق عوائد لصالح أموال التأمينات وأصحاب المعاشات.

المعاشات المعاش منظومة التأمينات الجديدة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منظومة المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

أسعار الطماطم

قبل ما تشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

مصرية متزوجة من كوري تستغيث بوزير الداخلية بعد تعرضها للسب والتهديد والتشهير

استغاثة عاجلة لمصرية متزوجة من كوري بعد تعرضها للسب والتهديد والتشهير

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

ترشيحاتنا

طائرة الإخلاء الطبي الكندية

كندا: تحديد هوية من كانوا على متن الطائرة الطبية المفقودة

دونالد ترامب

ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لخفض أسعار الديزل المرتفعة في أمريكا

جوتيريش

جوتيريش يدعو آلة الحرب الإسرائيلية إلى التوقف عن قتل فلسطينيي غزة

بالصور

احترسي.. 5 جمل تبدو عادية لكنها قد تجرح شريك حياتك

5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك
5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك
5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك

ببدلة سوداء.. بوسي تثير الجدل في أحدث ظهور

بوسي تثير الجدل بجمالها
بوسي تثير الجدل بجمالها
بوسي تثير الجدل بجمالها

بإطلالة جذابة.. جيهان الشماشرجي تتألق في شوارع باريس

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

مع تغيرات الجو.. طرق الوقاية من الكحة وحساسية الصدر وتقليل تهيج الشعب الهوائية

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

المزيد